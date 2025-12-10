वैशाली में दो दिनों में सड़क हादसे में 8 लोगों ने गंवाई जान, आठ जख्मी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में लगातार जागरूकता अभियान एवं प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के विभिन्न हिस्स में सड़क हादसे में लोगों की जान भी जा रही है।

इन हादसे में लोग अपने स्वजनों की असमय ही काल के गाल में समाते देख रहे हैं। पिछले दो दिनों में जिले में हुई अलग-अलग सड़क हादसे में आठ लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आठ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए है। सड़क हादसों में लोगों को लगातार हो रही मौतें को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

मंगलवार को सड़क हादसे में चार की मौत और सात घायल हाजीपुर-लालगंज रोड में करताहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी में मंगलवार की सुबह बस और टेंपो की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं सात लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आसपास के लोग एवं करताहा थाने की पुलिस पहुंची और सभी को सदर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने टेंपो और बस को जब्त कर लिया। इस दौरान बस चालक मौके से फरार हो गया।

इस हादसे में लालगंज थाने के मथुरापुर निवासी स्वर्गीय रामचंद्र राय के 45 वर्षीय पुत्र दिलीप राय, वैशाली थाने के रहिमपुर निवासी शंभू साह के 25 वर्षीय पुत्र राजगीर कुमार, काजीपुर थाने के श्यामाचक निवासी मो. सफीक के 25 वर्षीय पुत्र मो. दिलशेर और वैशाली थाने के मंसूरपुर निवासी कौसर आजाद के पुत्र कमरूज्जमा आजाद की मौत हो गई है, जबकि लालगंज थाना क्षेत्र निवासी वृंदा सिंह के पुत्र रंजन कुमार, तिसिऔता थाने के नारी खुर्द निवासी अंशु वाला, वैशाली थाने के चककुतुबपुर निवासी मो. आसिम के पुत्र मो. तनवीर हुसैन एवं लालगंज थाने के बेदौली निवासी जयमंगल राम के पुत्र रंजीत कुमार घायल हो गए हैं।

दूसरी ओर मंगलवार को ही महुआ थाने के मिर्जानगर में डंपर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया और बिना बताए छोड़ कर सदर अस्पताल से फरार हो गए। स्वजन खोजबीन करते हुए बुधवार को सदर अस्पताल पहुंचे। मृतक महुआ थाना क्षेत्र के करिहो गांव निवासी शिवलाल राम के पुत्र जीतेश राम बताए गए हैं।

बुधवार क हादसे में बुजुर्ग सहित चार की मौत और एक घायल हाजीपुर-महनार रोड में सहदुल्लहपुर में बुधवार की दोपहर अनियंत्रित डंपर की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरा युवक घायल हो गया।