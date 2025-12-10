वैशाली में दो दिनों में सड़क हादसे में 8 लोगों ने गंवाई जान, आठ जख्मी
बिहार के वैशाली जिले में पिछले दो दिनों में सड़क दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला में आठ लोगों की जान चली गई और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटनाए
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में लगातार जागरूकता अभियान एवं प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के विभिन्न हिस्स में सड़क हादसे में लोगों की जान भी जा रही है।
इन हादसे में लोग अपने स्वजनों की असमय ही काल के गाल में समाते देख रहे हैं। पिछले दो दिनों में जिले में हुई अलग-अलग सड़क हादसे में आठ लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आठ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए है। सड़क हादसों में लोगों को लगातार हो रही मौतें को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
मंगलवार को सड़क हादसे में चार की मौत और सात घायल
हाजीपुर-लालगंज रोड में करताहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी में मंगलवार की सुबह बस और टेंपो की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं सात लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आसपास के लोग एवं करताहा थाने की पुलिस पहुंची और सभी को सदर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने टेंपो और बस को जब्त कर लिया। इस दौरान बस चालक मौके से फरार हो गया।
इस हादसे में लालगंज थाने के मथुरापुर निवासी स्वर्गीय रामचंद्र राय के 45 वर्षीय पुत्र दिलीप राय, वैशाली थाने के रहिमपुर निवासी शंभू साह के 25 वर्षीय पुत्र राजगीर कुमार, काजीपुर थाने के श्यामाचक निवासी मो. सफीक के 25 वर्षीय पुत्र मो. दिलशेर और वैशाली थाने के मंसूरपुर निवासी कौसर आजाद के पुत्र कमरूज्जमा आजाद की मौत हो गई है, जबकि लालगंज थाना क्षेत्र निवासी वृंदा सिंह के पुत्र रंजन कुमार, तिसिऔता थाने के नारी खुर्द निवासी अंशु वाला, वैशाली थाने के चककुतुबपुर निवासी मो. आसिम के पुत्र मो. तनवीर हुसैन एवं लालगंज थाने के बेदौली निवासी जयमंगल राम के पुत्र रंजीत कुमार घायल हो गए हैं।
दूसरी ओर मंगलवार को ही महुआ थाने के मिर्जानगर में डंपर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया और बिना बताए छोड़ कर सदर अस्पताल से फरार हो गए। स्वजन खोजबीन करते हुए बुधवार को सदर अस्पताल पहुंचे। मृतक महुआ थाना क्षेत्र के करिहो गांव निवासी शिवलाल राम के पुत्र जीतेश राम बताए गए हैं।
बुधवार क हादसे में बुजुर्ग सहित चार की मौत और एक घायल
हाजीपुर-महनार रोड में सहदुल्लहपुर में बुधवार की दोपहर अनियंत्रित डंपर की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरा युवक घायल हो गया।
मृतक बिदुपुर थाने के दाउदनगर निवासी नंदकिशोर सिंह के पुत्र मनजीत कुमार बताए गए हैं। वहीं घायल युवक मिथिलेश सिंह के पुत्र सन्नी कुमार है। सन्नी कुमार को हाजीपुर सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया गया है।
दूसरी घटना में हाजीपुर-महुआ रोड में महुआ थाना क्षेत्र के रानी पोखर पशु हाट के निकट बुधवार सुबह में अनियंत्रित बाइक सवार ने सड़क किनारे पेड़ में ठोकर मार दिया। जिसमें उसकी मौत हो गई। मृत युवक सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर मोहल्ला निवासी राजन कुमार सिंह के 21 वर्षीय पुत्र वैभव राज बताए गए हैं। मृतक चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था।
जबकि तीसरी घटना में हाजीपुर-जंदाहा एनएच 322 जंदाहा थाने के सलहा आंबेडकर द्वार के निकट अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान जावज निवासी सहदेव शर्मा के 60 वर्षीय पुत्र गन्नू लाल शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।
