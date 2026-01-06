वैशाली में राजस्व कर्मचारी राजेश रोशन ₹5000 घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई
वैशाली में पटना निगरानी टीम ने राजस्व कर्मचारी राजेश रोशन को ₹5000 घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी दाखिल-खारिज और परिमार्जन के लिए रिश्वत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली थाना क्षेत्र के रघवापुर मंदिर के निकट से पटना निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को पांच हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए राजस्व कर्मचारी से पूछताछ के पश्चात निगरानी की टीम पटना अपने साथ ले गई। कर्मचारी राजेश रोशन बताया गया है।
बताया गया है कि वह दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन करने के बाद में पांच हजार रुपये की मांग कर रहा था। वैशाली थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी विनय कुमार सिंह ने बीते 24 दिसंबर को निगरानी पटना से इसकी शिकायत की थी।
शिकायत दर्ज करने के पश्चात निगरानी की टीम ने एक टीम का गठन किया। टीम के स्तर पर सत्यापन करने के पश्चात इसकी प्राथमिकी की गई।
बताया गया है कि निगरानी की टीम ने पिछले कई दिनों से राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा रही थी। मंगलवार को निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को रघवापुर मंदिर के निकट पांच घूस लेते गिरफ्तार कर लिया।
राजस्व कर्मचारी के गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही वैशाली अंचल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया। निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी से पूछताछ के बाद अपने साथ ले गई। कर्मचारी तीन पंचायत के प्रभार में था।
मोहम्मदपुर निवासी अजय कुमार सिंह के पुत्र विनय कुमार सिंह ने बताया कि दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने के बाद कर्मचारी के स्तर पर रुपये की मांग की गई।
उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत बीते 24 दिसंबर को निगरानी पटना से की गई। उसके बाद मंगलवार को मंदिर के निकट रुपए लेकर कर्मचारियों के स्तर पर बुलाया गया।
क्या कहते हैं डीएसपी?
बीते 24 दिसंबर को विनय कुमार सिंह ने आवेदन दिया कि राजस्व कर्मचारी के स्तर पर जमीन की दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन करने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इसके बाद सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद बात सही पाई गई। उसके बाद 24 दिसंबर को प्राथमिकी की गई। कर्मचारी के स्तर पर पैसे की मांग की गई। कर्मचारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। परिवादी के स्तर पर पैसा देने की जानकारी दी गई। उक्त कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। रघवापुर मंदिर के निकट सड़क पर पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया गया। - अखिलेश कुमार, डीएसपी निगरानी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।