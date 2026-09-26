वैशाली में 6 पुलिस अफसरों का तबादला, SSP शुभांक मिश्रा ने जारी किया आदेश; देखें पूरी सूची

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) शुभांक मिश्रा ने वैशाली ज‍िले में पदस्थापित 6 पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है।

जारी आदेश के अनुसार सभी पदाधिकारियों को अविलंब अपने नव पदस्थापित स्थल पर योगदान देकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय का तबादला महनार थाना अनुसंधान इकाई से बेलसर थाना अनुसंधान इकाई में किया गया है।

व‍िजय प्रसाद भेजे गए लालगंज थाना

SI नीरज कुमार सिंह को जंदाहा थाना अनुसंधान इकाई से औद्योगिक थाना अनुसंधान इकाई भेजा गया है। दारोगा विजय प्रसाद का तबादला काजीपुर थाना अनुसंधान इकाई से लालगंज थाना अनुसंधान इकाई में किया गया है।