वैशाली पुलिस में बड़ा फेरबदल: 4 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, संतोष रजक बने महनार के थानाध्यक्ष

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने वैशाली जिले के दो थानाध्यक्ष समेत चार पुलिस पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश में सभी पदाधिकारियों को अविलंब अपने नव पदस्थापना स्थल पर योगदान देकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, पुलिस अवर निरीक्षक कुमार संतोष रजक जो वर्तमान में अंचल पुलिस निरीक्षक राघोपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें महनार थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, चुनाव कोषांग गोपनीय शाखा में तैनात पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को अंचल पुलिस निरीक्षक राघोपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रभारी अभियोजन कोषांग एवं अतिरिक्त प्रभार कोर्ट सुरक्षा में तैनात पुलिस निरीक्षक यशोदानंद पांडे को नगर पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा महुआ थाना अनुसंधान इकाई में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक कुमारी बबीता को महिला थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।