वैशाली में निशांत का बड़ा गेमप्लान! तिरंगे के नीचे 'पथ प्रहरी ऐप' की एंट्री, भूमिहीनों को पर्चा और महिलाओं को नौकरी का तोहफा

जागरण संवाददाता, पटना। वैशाली के हाजीपुर स्थित अक्षयवट राय स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रभारी मंत्री निशांत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने जिले के विकास, सामाजिक न्याय और जनभागीदारी को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखीं। समारोह में राष्ट्रभक्ति के साथ कई महत्वपूर्ण पहल भी देखने को मिलीं।

मंत्री निशांत ने कहा कि वैशाली का गौरवशाली इतिहास लोकतंत्र, समानता और जनभागीदारी की प्रेरणा देता है। उन्होंने जिलेवासियों से विकसित, आत्मनिर्भर, स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध वैशाली के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। निशांत ने लॉन्च किया ‘वैशाली पथ प्रहरी ऐप’ स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रभारी मंत्री निशांत ने ‘वैशाली पथ प्रहरी ऐप’ का शुभारंभ किया। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सड़क से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन तक तेजी से पहुंचाना और उनके समयबद्ध समाधान की व्यवस्था मजबूत करना है। ऐप के जरिए आम नागरिक भी सड़क संबंधी समस्याओं को प्रशासन के संज्ञान में ला सकेंगे। प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की इस पहल को जिले में डिजिटल जनभागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।