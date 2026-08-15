वैशाली में निशांत का बड़ा गेमप्लान! तिरंगे के नीचे 'पथ प्रहरी ऐप' की एंट्री, भूमिहीनों को पर्चा और महिलाओं को नौकरी का तोहफा
मंत्री निशांत ने वैशाली के हाजीपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और 'वैशाली पथ प्रहरी ऐप' लॉन्च किया। इस दौरान भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा और महिला पर्यवेक्षिकाओं को चयन पत्र भी वितरित किए गए।
HighLights
मंत्री निशांत ने वैशाली में ध्वजारोहण कर 'पथ प्रहरी ऐप' लॉन्च किया।
भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा और महिला पर्यवेक्षिकाओं को चयन पत्र मिले।
शहीदों के परिजनों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।
जागरण संवाददाता, पटना। वैशाली के हाजीपुर स्थित अक्षयवट राय स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रभारी मंत्री निशांत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने जिले के विकास, सामाजिक न्याय और जनभागीदारी को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखीं। समारोह में राष्ट्रभक्ति के साथ कई महत्वपूर्ण पहल भी देखने को मिलीं।
मंत्री निशांत ने कहा कि वैशाली का गौरवशाली इतिहास लोकतंत्र, समानता और जनभागीदारी की प्रेरणा देता है।
उन्होंने जिलेवासियों से विकसित, आत्मनिर्भर, स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध वैशाली के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
निशांत ने लॉन्च किया ‘वैशाली पथ प्रहरी ऐप’
स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रभारी मंत्री निशांत ने ‘वैशाली पथ प्रहरी ऐप’ का शुभारंभ किया।
इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सड़क से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन तक तेजी से पहुंचाना और उनके समयबद्ध समाधान की व्यवस्था मजबूत करना है।
ऐप के जरिए आम नागरिक भी सड़क संबंधी समस्याओं को प्रशासन के संज्ञान में ला सकेंगे। प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की इस पहल को जिले में डिजिटल जनभागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा
समारोह में पात्र भूमिहीन परिवारों के बीच वासगीत पर्चा वितरित किया गया। इसके जरिए जरूरतमंद परिवारों को आवासीय भूमि से जुड़े अधिकार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता दिखाई गई।
वहीं चयनित महिला पर्यवेक्षिकाओं को चयन पत्र भी सौंपे गए। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और महिला सशक्तीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों को भी रेखांकित किया गया।
शहीद परिवारों से प्रतिभाओं तक, निशांत ने किया सम्मान
स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। उनके त्याग और राष्ट्रसेवा को याद करते हुए सम्मान के साथ कृतज्ञता व्यक्त की गई।
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, पक्षी संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जनसेवा, खेल, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली प्रतिभाओं और संस्थाओं को भी प्रशस्ति-पत्र दिए गए।
‘हर घर तिरंगा’ से महादलित टोले तक, दिखी जनभागीदारी
स्वतंत्रता दिवस पर जिले के महादलित टोलों में भी पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया।
वहीं ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया।
निशांत ने अपने संबोधन में कहा कि विकास का लक्ष्य तभी सार्थक है, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा से जुड़े।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के जरिए उन्होंने वैशाली को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी का संदेश दिया।
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