वैशाली के महुआ में लाइन होटल के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, दो घायल; खाने के बिल पर विवाद के बाद चली गोलियां
वैशाली के महुआ में एक लाइन होटल पर खाने के बिल को लेकर हुए विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं।
HighLights
महुआ में खाने के बिल पर विवाद के बाद फायरिंग।
गोली लगने से सतीश गुप्ता और राजीव कुमार घायल।
पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। महुआ थाना क्षेत्र के कुशहर पेट्रोल पंप के पास स्थित एक लाइन होटल में रविवार देर रात खाने के पैसे को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया।
विवाद इतना बढ़ा कि 6 से 7 राउंड फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही महुआ थानाध्यक्ष अरविंद प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दो घायलों का चल रहा इलाज
पुलिस के अनुसार घायलों की पहचान छतवारा गांव निवासी सतीश कुमार गुप्ता 56 वर्ष, पिता स्व. रामपरीछन साह और राजीव कुमार 33 वर्ष, पिता स्व. प्रफुल साह के रूप में हुई है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देर रात कुछ लोग होटल में खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद पैसे के भुगतान को लेकर होटल संचालक और ग्राहकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।
देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। होटल के पास दुकान चलाने वाले रंजन कुमार ने बताया कि कुछ लोग खाना खाने के बाद रुपए को लेकर झगड़ा करने लगे।
घटना के बाद बढ़ाई गई पुलिस गश्त
मारपीट के दौरान ही फायरिंग शुरू हो गई जिसमें उनके चाचा और भाई जख्मी हो गए। रंजन ने कहा कि फायरिंग करने वाले युवकों को वह चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते।
फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।महुआ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि होटल संचालक और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। फायरिंग किसने की और किस कारण से की, इसका पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।