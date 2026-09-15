वैशाली में बाढ़ और गंगा के उफान से तबाही, 20 दिनों में मासूमों समेत 19 लोगों की डूबने से मौत

रविकांत सिंह, हाजीपुर। वैशाली जिले में बाढ़ और गंगा के बढ़े जलस्तर ने तबाही मचा रखी है। 23 अगस्त से 13 सितंबर के बीच जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में डूबने से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 15 महीने की मासूम बच्ची और तीन साल का बच्चा भी शामिल है।

इनमें अधिकांश मौतें राघोपुर प्रखंड में हुई हैं, जहां 20 पंचायतों के 76 गांव बाढ़ से घिरे हैं। नाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर पानी पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन और अंचल स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव, गोताखोर और एसडीआरएफ की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। राघोपुर में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।

मजबूरी में लोग गहरे पानी में पैदल और टब से आवागमन कर रहे हैं, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। लगातार हो रही मौतों ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अधिकांश मौतें गंगा और बाढ़ के पानी में नहाने, मछली पकड़ने, राशन लाने या नाव से आवागमन के दौरान हुई हैं।