जागरण संवाददाता, हाजीपुर। आमतौर पर जनवितरण प्रणाली (PDS) का अनाज लेने के लिए लाभुक डीलर की दुकान तक जाते हैं। लेकिन वैशाली में अब तस्वीर बदल रही है।

यहां 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को राशन लेने के लिए न तो दुकान तक जाने की जरूरत है और न ही किसी के सहारे का इंतजार करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन खुद बुजुर्गों के घर तक खाद्यान्न पहुंचा रहा है।

इस पहल को सोमवार को उस समय खास संवेदनशीलता मिली, जब जिले की सबसे बड़ी अधिकारी यानी जिलाधिकारी वर्षा सिंह खुद ई-रिक्शा पर राशन लेकर बुजुर्गों के घर पहुंच गईं। डीएम को अपने दरवाजे पर देखकर पहले तो बुजुर्गों को विश्वास ही नहीं हुआ। जब जिलाधिकारी ने अपने हाथों से राशन का पैकेट सौंपा तो उनके चेहरे पर राहत और खुशी की मुस्कान साफ दिखाई दी। डीएम खुद लेकर पहुंचीं राशन, बुजुर्गों से जाना हाल जिलाधिकारी वर्षा सिंह हाजीपुर सदर प्रखंड की एक पंचायत में पहुंचीं। उन्होंने 80 वर्ष से अधिक आयु के चार बुजुर्ग लाभुकों के घर जाकर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना और यह भी जानकारी ली कि उन्हें जनवितरण प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं। डीएम ने बुजुर्ग लाभुकों की परेशानियों को भी समझा। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में राशन लेने के लिए दुकान तक पहुंचना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में घर तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था बड़ी राहत है।