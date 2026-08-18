वैशाली में नप गए चौकीदार, डांसर के साथ ठुमके लगाते और जाम छलकाते VIDEO हुआ था वायरल
लालगंज थाना क्षेत्र के चौकीदार अशोक पासवान को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांसर के साथ अभद्रता और शराब पीने के वायरल वीडियो के बाद निलंबित कर दिया गया है।
HighLights
चौकीदार अशोक पासवान डांसर से अभद्रता करते दिखे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में शराब पीते हुए वीडियो वायरल।
जांच के बाद एसपी ने चौकीदार को निलंबित किया।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लालगंज थाना क्षेत्र से एक चौकीदार का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
वीडियो में लालगंज थाना के चौकीदार अशोक पासवान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान डांसर के साथ अभद्रता करते और शराब पीते दिख रहे हैं।
मामले की जांच के बाद एसपी ने चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दैनिक जागरण डिजिटल पर चौकीदार के डांस करते और शराब पीते का खबर चलाया गया था। उसके बाद एसपी ने जांच का आदेश सीडीपीओ को दिया, एसडीपीओ के जांच के आधार पर एसपी ने चौकीदार को निलंबित कर दिया।
एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि वीडियो के अनुसार घटना 15 अगस्त 2026 की रात मधुसूदन पकड़ी गांव की है। वहां विनय भगत के घर पुत्र रथ की प्राप्ति के उपलक्ष्य में ऑर्केस्ट्रा पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर नर्तकी डांस कर रही थी। इसी बीच चौकीदार अशोक पासवान स्टेज पर चढ़ गए और नर्तकी का कमर पकड़कर उसे गोद में बैठाने का प्रयास करने लगे।
शराब पीते आए नजर
इसके अलावा वीडियो में चौकीदार कार्यक्रम स्थल पर टेबल के बगल में बैठकर शराब पीते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू की गई।
जांच अधिकारी एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि गांव जाकर लोगों से पूछताछ की गई। कई लोगों ने पुष्टि की कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति लालगंज थाना का चौकीदार अशोक पासवान ही है। चौकीदार से भी पूछताछ की गई तो उन्होंने वीडियो को अपना बताया और घटना स्वीकार की।
जांच रिपोर्ट एसपी को भेजी गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने चौकीदार अशोक पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।
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