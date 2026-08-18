वैशाली में नप गए चौकीदार, डांसर के साथ ठुमके लगाते और जाम छलकाते VIDEO हुआ था वायरल

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लालगंज थाना क्षेत्र से एक चौकीदार का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

वीडियो में लालगंज थाना के चौकीदार अशोक पासवान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान डांसर के साथ अभद्रता करते और शराब पीते दिख रहे हैं।

मामले की जांच के बाद एसपी ने चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दैनिक जागरण डिजिटल पर चौकीदार के डांस करते और शराब पीते का खबर चलाया गया था। उसके बाद एसपी ने जांच का आदेश सीडीपीओ को दिया, एसडीपीओ के जांच के आधार पर एसपी ने चौकीदार को निलंबित कर दिया।

एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि वीडियो के अनुसार घटना 15 अगस्त 2026 की रात मधुसूदन पकड़ी गांव की है। वहां विनय भगत के घर पुत्र रथ की प्राप्ति के उपलक्ष्य में ऑर्केस्ट्रा पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।