वैशाली में ईंट-भट्ठे की चिमनी में ब्लास्ट, आधा दर्जन मजदूर घायल; मच गई अफरातफरी

जागरण संवाददाता, वैशाली (हाजीपुर)। बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहिमापुर में ईंट-भट्ठे की चिमनी में ब्लास्ट होने से आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। मौके पर अफरातफरी मच गई।

मौके पर मौजूद लोगों ने घायल मजदूरों को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। दो मजदूरों की हालत नाज़ुक बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, छह लोग चिमनी को आग से सुलगा रहे थे। इसी दौरान चिमनी अचानक ब्लास्ट हो गया। जिसमें छह मजदूर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आसपास के लोग एवं बिदुपुर थाना की पुलिस पहुंची है।