    वैशाली में ईंट-भट्ठे की चिमनी में ब्लास्ट, आधा दर्जन मजदूर घायल; मच गई अफरातफरी

    By RAVI KANT SINGHEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:38 PM (IST)

    वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहिमापुर में एक ईंट-भट्ठे की चिमनी में विस्फोट हो गया। इस घटना में छह मजदूर घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर ब ...और पढ़ें

    वैशाली में ईंट-भट्ठे की चिमनी में ब्लास्ट, आधा दर्जन मजदूर घायल

    जागरण संवाददाता, वैशाली (हाजीपुर)। बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहिमापुर में ईंट-भट्ठे की चिमनी में ब्लास्ट होने से आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। मौके पर अफरातफरी मच गई।

    मौके पर मौजूद लोगों ने घायल मजदूरों को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। दो मजदूरों की हालत नाज़ुक बनी हुई है।

    जानकारी के अनुसार, छह लोग चिमनी को आग से सुलगा रहे थे। इसी दौरान चिमनी अचानक ब्लास्ट हो गया। जिसमें छह मजदूर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आसपास के लोग एवं बिदुपुर थाना की पुलिस पहुंची है।

    घायल मजदूरों का नाम पता

    • दिशांत कुमार उम्र 16 पिता दिनेश राम, ग्राम अंधरवारा थाना बराटी
    • संजय कपो उम्र 36 पिता बोनीफास टोपो, झारखंड
    • राम आसरे राम उम्र 55 पिता रामकिशोर, ग्राम जिला प्रताव गढ़ थाना बाघराय
    • रामफल राम उम्र 45 पिता महादेव राम ग्राम धमाबन जिला प्रताव गढ़
    • रिंकू चमार उम्र 35

