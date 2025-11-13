Language
    वैशाली में बीच गंगा में पलटी नाव, तीन लोग डूबे; 1 को बचाया गया

    By Gaurav Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:10 PM (IST)

    बिहार के वैशाली में गंगा नदी में एक नाव पलट गई, जिसमें तीन लोग डूब गए। बचाव दल ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को बचा लिया, जबकि अन्य दो की तलाश जारी है। नदी में डूबे व्यक्तियों के यहां कोहराम मच गया है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सहदेई बुजुर्ग। प्रखंड के नयागांव पश्चिमी पंचायत वार्ड संख्या दो निवासी स्व. परम साह का 18 वर्षीय पुत्र शंभु कुमार साह गंगा नदी में डूब गया है।

    घटना मंगलवार की रात करीब 11 बजे हुई बताई जा रही है। इस घटना में गांव के बासु राय का पुत्र राजकुमार बच निकला है। पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज हाजीपुर में कराया जा रहा है।

    घटना में तीन युवकों के डूबकर लापता होने की बात बताई जा रही है। जिसमें दो युवक बिदुपुर थाने के चकौसन के रहने वाले बताए गए हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी युवक बिदुपुर और जुड़ावनपुर थाने के विभिन्न हिस्सों में गंगा नदी के पार देसी शराब बनाने का धंधा करते थे।

    वह रात के अंधेरे में चोरी-छिपे नाव से इस पार चांदपुरा और बिदुपुर के विभिन्न घाटों पर देसी शराब की खेप उतारते थे। यह काम एक-दो दिनों के अंतराल पर लगातार जारी था। यह घटना भी इसी दौरान होने की चर्चा है।

    बताया गया है कि चारों युवक एक छोटी नाव से देसी शराब की खेप लेकर बिदुपुर थाना क्षेत्र के जमींदारी घाट आ रहे थे। इसी दौरान जमींदारी घाट पीपा पुल से टकरा कर उसका नाव पलट गई।

    नाव पलटने से शंभु कुमार समेत तीन युवक लापता हो गए। जबकि बासु राय का पुत्र राजकुमार राय किसी तरह बच कर बाहर निकल गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक का इलाज कराया और पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया है।

    बुधवार की सुबह जब इस घटना की जानकारी डूबे हुए युवकों के स्वजनों को हुई तो कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग जमींदारी घाट पीपा पुल के पास पहुंच गए।

    गोताखोर एवं नाव के सहारे डूबे युवकों की तलाश करने लगे। इसके साथ ही सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम भी दिन भर डूबे युवकों का तलाश में गंगा नदी में अभियान चलाया, लेकिन डूबे युवकों का कोई पता नहीं चल सका है।

    अंधेरा होने पर तलाशी अभियान रोक दी गई है। गुरुवार को फिर डूबे युवकों की तलाशी की जाएगी। युवकों के गंगा नदी में डूबने की घटना से उनके स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।