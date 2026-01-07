जश्न बना खौफ का मंजर: वैशाली में बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, वैशाली।बिहार में अपराधियों के हौसले एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया, जब पार्टी के दौरान अचानक फायरिंग हो गई। सरेआम चली गोली में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल कायम हो गया।

घटना मिर्जानगर हाई स्कूल के पास की है, जहां मंगलवार की शाम कुछ युवक एक कार के पास जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान आपसी कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि पार्टी में शामिल एक युवक ने अचानक पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। गोली सीधे कार सवार युवक को जा लगी।

गोली लगने से घायल युवक की पहचान हरपुर ओस्ती गांव निवासी राजकिशोर राय उर्फ मुन्ना राय के रूप में की गई है। गोली उसके पेट में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग सहम गए और घटनास्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया।

स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को आनन-फानन में महुआ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार युवक का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही महुआ थाना के थानाध्यक्ष राजेश रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि पार्टी में शामिल युवक ही था।

पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान आपसी विवाद के बाद ही गोली चलाई गई। घायल युवक का बयान अस्पताल में दर्ज कर लिया गया है, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।