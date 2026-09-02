24 से 48 घंटे में बढ़ सकता है गंगा का जलस्तर, वैशाली जिले में प्रशासनिक टीम मुस्तैद

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। इंद्रपुरी बराज से सोन नदी में अत्यधिक जलस्राव और बढ़ते रुझान को देखते हुए वैशाली जिला प्रशासन ने गंगा नदी के तटीय और दियारा क्षेत्रों में विशेष सतर्कता का अलर्ट जारी किया है। अत्यधिक जलस्राव के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटे में जिले में गंगा के जलस्तर में तीव्र वृद्धि की संभावना जताई गई है।

जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने संबंधित पदाधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और संभावित जलस्तर वृद्धि को देखते हुए राहत एवं बचाव की सभी तैयारियां पूरी रखने का निर्देश दिया है। गंगा नदी से लगे महनार, देसरी, सहदेई बुजुर्ग, बिदुपुर, राघोपुर और हाजीपुर के दियारा एवं निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से गंगा किनारे, दियारा क्षेत्रों और संभावित जलमग्न स्थलों पर अनावश्यक रूप से नहीं जाने को कहा है।

बच्चों और बुजुर्गों को नदी एवं जलमग्न क्षेत्रों के आसपास नहीं जाने देने की अपील की गई है। लोगों से पशुधन को सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर ले जाने की तैयारी रखने तथा प्रशासन की चेतावनियों और निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।