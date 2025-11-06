वोट देने का अनोखा अंदाज: कहीं भैंस तो कहीं ठेला गाड़ी पर बैठकर बूथ पर पहुंचे मतदाता; महिलाओं ने गाए लोकगीत

कुमार जय आदित्य, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वैशाली जिले के आठों विस क्षेत्र में मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड में करीब 44 वर्षीय मतदाता केदार प्रसाद भैंस पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे।

प्रखंड की रतनपुरा पंचायत स्थित मतदान केंद्र संख्या 323 पर उन्होंने मतदान किया। मतदान करने जाने के दौरान उनके साथ करीब आधा दर्जन महिलाएं भी पैदल चल रहीं थी। सभी महिलाएं चलअ वोट गिरावे भइया... गाना गातीं दिखीं। साथ ही मतदाता केदार प्रसाद भी भैंस की सवारी के दौरान एक हाथ में लाठी दूसरे में मतदाता पहचान पत्र लिए हुए थे। लोगों से वोट गिराने चलने की अपील भी कर रहे थे। लोगों को जागरूक करते हुए कह रहे थे कि मतदान आपका अधिकारी है इसे व्यर्थ न जाने दें। सभी लोग पहले मतदान करने चले, इसके बाद ही कोई काम करें। लोगों को बता रहे थे कि जिसके पास जो सवारी है वह उसी पर सवार होकर वोट गिराने चलें देर न करें। वोट गिराने जाने के लिए भैंस की ही सवारी क्यों इस पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे सुलभ भैंस ही है।