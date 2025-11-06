वोट देने का अनोखा अंदाज: कहीं भैंस तो कहीं ठेला गाड़ी पर बैठकर बूथ पर पहुंचे मतदाता; महिलाओं ने गाए लोकगीत
बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले के लालगंज क्षेत्र में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। केदार प्रसाद नामक एक मतदाता भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। उनके साथ महिलाएं लोकगीत गा रही थीं। प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है।
कुमार जय आदित्य, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वैशाली जिले के आठों विस क्षेत्र में मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड में करीब 44 वर्षीय मतदाता केदार प्रसाद भैंस पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे।
प्रखंड की रतनपुरा पंचायत स्थित मतदान केंद्र संख्या 323 पर उन्होंने मतदान किया। मतदान करने जाने के दौरान उनके साथ करीब आधा दर्जन महिलाएं भी पैदल चल रहीं थी।
सभी महिलाएं चलअ वोट गिरावे भइया... गाना गातीं दिखीं। साथ ही मतदाता केदार प्रसाद भी भैंस की सवारी के दौरान एक हाथ में लाठी दूसरे में मतदाता पहचान पत्र लिए हुए थे।
लोगों से वोट गिराने चलने की अपील भी कर रहे थे। लोगों को जागरूक करते हुए कह रहे थे कि मतदान आपका अधिकारी है इसे व्यर्थ न जाने दें।
सभी लोग पहले मतदान करने चले, इसके बाद ही कोई काम करें। लोगों को बता रहे थे कि जिसके पास जो सवारी है वह उसी पर सवार होकर वोट गिराने चलें देर न करें। वोट गिराने जाने के लिए भैंस की ही सवारी क्यों इस पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे सुलभ भैंस ही है।
जब मेरी सवार को लोग देखेंगे तो उत्सुकता से जरूर मेरे पास आएंगे। तब मैं उन्हें मतदान करने चलने के लिए आसानी से कह सकता हूं उन्हें जागरूक कर सकता हूं।
खुद के मतदान के साथ-साथ अन्य लोगों को भी जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। यही वजह है कि साथ चल रहीं महिलाएं भी अपना सारा काम छोड़कर वोट गिराने जा रही हैं।
ये लोकतंत्र का महापर्व है इसे हमसभी काफी उत्साह के साथ मना रहे हैं। दूसरी ओर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो इसके लिए जिलाधिकारी वर्षा सिंह और एसपी ललित मोहन शर्मा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं।
स्थानीय पुलिस के साथ अर्द्धसैनिक बल भी बूथ से लेकर चेकपोस्ट तक अलर्ट मोड पर हैं तथा वाहनों की भी जांच कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।