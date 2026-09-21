संवाद सूत्र, राघोपुर (वैशाली)। कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल के पाया नंबर 56 के पास सोमवार को एक युवक का शव बरामद क‍िया गया।

शव पर कपड़े नहीं थे। सिर अलग था। शरीर के अन्‍य हिस्‍से पर भी गहरे जख्‍म के निशान पाए गए। शव म‍िलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रुस्तमपुर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।