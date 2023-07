वैशाली जिले के महुआ में फेसबुक पर प्यार के बाद प्रेमिका से रात के अंधेरे में मिलने उसके घर पहुंचे एक प्रेमी की गांव के लोगों ने चोर समझकर जमकर धुनाई कर दी। फिर पूछताछ में मामला उजागर होते ही प्रेमी को लोगों ने बंधक बना लिया। इधर प्रेमी युगल ने शादी कर साथ रहने की इच्छा गांव वालों के समक्ष जताई है।

Vaishali News: प्रेमिका से अंधेरे में मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर धुनाई, लोगों ने चोर समझकर पीटा

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, महुआ (वैशाली)। फेसबुक पर प्यार के बाद प्रेमिका से रात के अंधेरे में मिलने उसके घर पहुंचे एक प्रेमी की गांव के लोगों ने चोर समझकर जमकर धुनाई कर दी। फिर पूछताछ में मामला उजागर होते ही प्रेमी को लोगों ने बंधक बना लिया तथा इसकी सूचना उसके घरवाले को दी गई है। इधर, प्रेमी युगल ने शादी कर साथ रहने की इच्छा गांव वालों के समक्ष जताई है। जानकारी के अनुसार, महुआ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डगरु के निकट सोमवार की देर शाम एक घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। युवक को चोर समझकर घर और गांव के लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। इसी दौरान जब लोगों ने युवक से पूछताछ शुरू की तो युवक ने अपना नाम खुदाबक्श एवं पिता का नाम मो. इस्लाम बताया। युवक ने बताया कि वह दरभंगा का रहने वाला है। लोगों ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह चोर नहीं है। एक लड़की के साथ उसका पिछले दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। युवक ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से दोनों में प्रेम हुआ था और कई बार वह उससे मिलने यहां आ चुका है। पूरा मामला सामने आने के बाद गांव के जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों ने इसकी सूचना उसके घर के सदस्यों को दी। वहीं, प्रेमी युवक ने भी घटना की सूचना अपने परिवार के सदस्यों को दी है। प्रेमी युवक एवं युवती ने एक-दूसरे के साथ शादी करने की बात कही है।

Edited By: Aditi Choudhary