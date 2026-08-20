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वैशाली हत्याकांड: तेजस्वी यादव की रामनरेश के परिवार से मुलाकात, पत्नी ने कहा- आरोपियों को जेल नहीं, एनकाउंटर हो  

By Ravikant Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:54 PM (IST)

तेजस्वी यादव ने हाजीपुर में ठेकेदार रामनरेश राय के परिजनों से मुलाकात कर बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई और त्वरित कार्रवाई की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने रामनरेश यादव के परिवार से की मुलाकात। फोटो जागरण

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने रामनरेश यादव के परिवार से की मुलाकात। फोटो जागरण

HighLights

  1. तेजस्वी यादव ने रामनरेश राय के परिजनों से मुलाकात की।

  2. बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई, त्वरित कार्रवाई की मांग।

  3. मृतक की पत्नी ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। गुरुवार को वे हाजीपुर के दिघी स्थित ठेकेदार स्वर्गीय रामनरेश राय के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की।

तेजस्वी यादव ने स्वर्गीय रामनरेश राय के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर ईश्वर से उनके आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की‌। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार के हर जिले में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस प्रकार गोली मारकर हत्या की गई है, हम प्रशासन से बात करेंगे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो भी दोषी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।

उन्होंने कहा कि घटना को आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं। दोषी अभी भी खुले घूम रहे हैं और परिवार के लोग सहमे हुए हैं। कम से कम प्रशासन को इसका ख्याल रखना चाहिए तेजस्वी ने कहा।

नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मांग की कि परिवार को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। राजद परिवार के साथ खड़ा है और न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा,उन्होंने स्पष्ट किया।

पीड़िता ने सुनाई आपबीती, 'जेल नहीं एनकाउंटर चाहिए'

पति की हत्या के बाद पत्नी रेखा कुमारी ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को सुबह 5 बजे उनके पति घूमने निकले थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाशों ने मुंह बांधकर कई गोलियां मारीं और फरार हो गए।

रेखा कुमारी ने हत्या के पीछे मुकेश राय और परम राय का नाम लिया। उन्होंने कहा, मुकेश राय और परम राय ने यह सब करवाया है। तेजस्वी जी से हमने पूरी घटना बताई। हमें न्याय चाहिए। गोली मारने वाले और मरवाने वाले दोनों का एनकाउंटर होना चाहिए, जेल नहीं। हमें सुरक्षा भी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि ठेकेदार रामनरेश राय हत्या मामले में पुलिस ने अब तक एक नामजद आरोपी सहदेव राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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