    'उनके 30 हेलीकॉप्टर, हम एक को ट्रैक्टर की तरह दौड़ा रहे', तेजस्वी बोले- 37 साल का नौजवान PM-CM से लड़ रहा

    By Ravikant Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:38 PM (IST)

    राघोपुर में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने आधुनिक अस्पताल और डिग्री कॉलेज बनवाने का वादा किया। तेजस्वी ने जनता से वोटों की हिफाजत करने और 'जनता का राज' लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वह अकेले ही कई ताकतों से लड़ रहे हैं और राघोपुर पर सबकी नजर है।

    तेजस्वी ने किया संबोधित। (जागरण)

    संवाद सूत्र, राघोपुर। महागठबंधन की सरकार में हमलोगों ने पांच लाख सरकारी नौकरी दी। साढ़े तीन लाख नौकरी प्रक्रियाधीन की। हमने जो वादा किया, उसे कर दिया। इस बार यहां से भाजपा ने कई लोगों को ऑफर दिया, लेकिन सभी ने राघोपुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।

    भाजपा लगातार तीन बार से भाई सतीश को यहां से टिकट दे रही है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। ये बातें नेता प्रतिपक्ष व राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा। वे राघोपुर प्रखंड के शिव नगर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

    उन्होंने राघोपुर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल के निर्माण की इच्छा जताते हुए लोगों से पूछा कि यहां डिग्री कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, ये विधायक से होगा कि मुख्यमंत्री से होगा। नौकरी कौन देगा विधायक कि मुख्यमंत्री देगा। अच्छा अस्पताल कौन बनाएगा। विधायक ज्यादा से ज्यादा फोन से पैरवी ही न करेंगे।

    काम तो सब मुख्यमंत्री ही करेगा। मुख्यमंत्री बनेंगे आप लोग तो 5 साल में राघोपुर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी को हिम्मत नहीं होगी कि राघोपुर की जनता से थोड़ा भी गलत बात करे। जनता ब्लॉक और थाना जाएगी, तो पदाधिकारी उनका काम दो मिनट में करेंगे। अभी तो हर काम के लिए घूस देना पड़ता है।

    तेजस्वी ने कहा कि जनता मालिक है और इस बार जनता का राज लाना है। यहां जितने कार्यकर्ता-नेता है किसी का साथ तेजस्वी नहीं छोड़ने वाले हैं। सबकाे मान-सम्मान मिलेगा।

    वोट की करनी होगी हिफाजत

    तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट की हिफाजत करना मेरे भाई, ये लोग बड़े बेईमान लोग हैं। एक 37 साल का नौजवान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनके मंत्री, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पूंजीपतियों से लड़ रहा है, सब लोगों से अकेले लड़ाई लड़ रहा है। सभी की नजर राघोपुर पर है।

    उन्होंने कहा कि हमारी दो बहनें प्रचार में आई है, हमको तो पूरा बिहार देखना है। उनके तीस हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हम अपने एक हेलीकॉप्टर को चुनाव में ट्रैक्टर की तरह दौड़ा रहे हैं। आज भी 16 सभाएं थी। मौसम खराब होने की वजह से पटना से बाइरोड आपलोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं।

    उन्होंने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति लालू और तेजस्वी बनकर चुनाव में लग जाइए। वहीं, रोहिणी आचार्य ने भी अपने भाई तेजस्वी के लिए राघोपुर में जनसंपर्क कर जीत का आशीर्वाद मांगा।