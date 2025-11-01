Language
    तेजस्वी बिहार के CM बनें तो 2029 में राहुल गांधी बनेंगे PM, चुनावी जनसभा में इमरान प्रतापगढ़ी का एलान

    By Gaurav Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनावी रैली में कहा कि अगर 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने जनता से तेजस्वी को समर्थन देने की अपील की।

    बिहार चुनाव के प्रचार में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सहदेई बुजुर्ग। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया।

    प्रखंड के रामगंज स्कूल चौक स्थित गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेडियम में आयोजित सभा को राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार प्रभारी देवेन्द्र यादव ने संबोधित किया। सभी ने प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी को राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से पुनः जिताने की अपील की।

    सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हमारी बहन प्रतिमा आप सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद से विधायक हैं और विधायक रहेंगी। वे गरीब, वंचित, बुजुर्ग, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है वह काफी सराहनीय है।

    उन्होंने कहा कि जो चुनाव हो रहा है वह काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। दो ताकतें हैं, एक ताकत दिल्ली में बैठकर यह सोचती है कि बिहार को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे और एक ताकत महागठबंधन की है जो कह रही है कि बिहार के भविष्य की फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं बल्कि बिहार की जनता करेगी।

    इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि एक ओर वे लोग हैं जिनकी विचारधारा गोडसे से मिलती और एक ओर वो लोग खड़े हैं जो गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं। हमलोग गांधी जी को मानने वाले आपके बीच खड़े हैं। राहुल गांधी सभी से कंधा से कंधा मिला कर चल रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि 2025 में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रम ने न पड़े राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार प्रतिमा कुमारी ही हैं और इनको वोट देकर जिताएं।

    सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए आप सभी मतदान करें।