Sonpur Mela 2025: इस दिन से शुरू होगा सोनपुर मेला, अयोध्या राम मंदिर मॉडल बनेगा मुख्य आकर्षण

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन में अब महज एक सप्ताह का समय शेष रह गया है। यदि तिथियों में कोई फेरबदल नहीं हुआ तो आगामी 9 नवंबर (रविवार) को मेला का शुभारंभ होगा। तूफानी चक्रवात के थमने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के शिविर और पंडालों के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है।

इसी क्रम में मेला परिसर में पर्यटन विभाग के मुख्य पंडाल, आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम और रेल ग्राम सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बार सोनपुर मेले में अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का मॉडल तैयार किया जा रहा है, जो मेले का मुख्य आकर्षण होगा।

पदाधिकारियों के शिविर और पंडाल बनाए जा रहे अंग्रेजी बाजार क्षेत्र में जिला परिषदीय डाकबंगला के निकट से लेकर पर्यटन विभाग के कार्यालय भवन तक फैले विस्तृत भूभाग में कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारियों के शिविर और पंडाल बनाए जा रहे हैं।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, खेल ग्राम, पुलिस लाइन और मेला से जुड़े अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के कैंपों का भी निर्माण कार्य चल रहा है। पंडालों में कहीं ईंट सोलिंग का काम चल रहा है तो कहीं पर्दों से सजावट की जा रही है। सभी शिविरों की सीमाएं तय कर उनकी घेराबंदी कर दी गई है।

मेला नखास प्रांगण में पर्यटन विभाग के मुख्य सांस्कृतिक पंडाल में शिविरों और अतिथि कक्षों का निर्माण जारी है। इस पंडाल की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। निकट ही क्राफ्ट ग्राम में दक्षिण दिशा की ओर दुकानों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं, थिएटर क्षेत्र में जलजमाव के बावजूद पंडालों को व्यवस्थित करने और बांधने का कार्य तेजी से चल रहा है।

मेला क्षेत्र में सजने लगी दुकानें, लग रहे झूले हरिहरनाथ द्वार से ड्रोलिया सिंदूर चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कपड़ा व्यवसायियों की दुकानें सजाई जा रही हैं। कई दुकानें पूरी तरह तैयार हैं और सामान बिक्री के लिए रखा गया है।

इसी मार्ग पर कश्मीरी बाजार भी स्थित है, जहां इस बार करीब एक दर्जन दुकानों की संख्या रहेगी। नखास मेला चौक से लकड़ी बाजार रोड तक इस वर्ष भी विविध प्रकार के झूले लगाए जा रहे हैं। एक दर्जन से अधिक लौह सामग्री की दुकानें, आधा दर्जन स्टील वस्तुओं की दुकानें और कई काष्ठ फर्नीचर की दुकानें लग चुकी हैं।