    Sonpur Mela 2025: हरिहर क्षेत्र मेले में टूटा 60 सालों का रिकॉर्ड, अंतिम रविवार को जमकर उमड़ी भीड़

    By Shankar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    सोनपुर मेले में इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी, जिसने पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किए। लोग बाबा हरिहर न ...और पढ़ें

    सोनपुर मेला में उमड़ी भीड़। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, सोनपुर। यह आस्था की भीड़ थी या आकर्षण का जादुई खिचाव, रविवार को विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में उमड़ने वाली जन सैलाब को देखकर यह तय करना मुश्किल था। हर जगह उपलब्ध भौतिक सुख सुविधाओं के इस दौर में आज भी छत्तर मेले के प्रति लोगों में ऐसी ललक ना कभी देखा गया ना सुना गया।

    पिछले 60 वर्षों से लगातार इस मेले के उत्थान और पतन को देखने वाले यहां के लोगों का यही कहना है कि इस वर्ष की भीड़ मेले के इतिहास का एक अनुपम इतिहास बन गया है।

    सोनपुर मेले में उमड़ने वाली दर्शकों की भीड़ मेले के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। मेले में लोगों की रिकार्ड भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने वाहनों के रूट में परिवर्तन करते हुए हर चौक-चौराहे पर पुलिस तैनात कर दिये थे।

    पिछले 9 नवंबर को मेला शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक मेला देखने वालों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लोग पहले बाबा हरिहर नाथ के दरबार में शीश झुका रहे हैं।

    बाद में मेले में खरीदारी कर रहे हैं। रविवार को मेले में लगी दुकानों और स्टालों पर भीड़ रही। वैशाली, सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मधुबनी के अलावा विभिन्न जिलों से लोगों का मेले में आना-जाना लगा हुआ है।


    हरिहर क्षेत्र मेला अपने पूर्ण शबाब पर है। इधर मेले में थिएटर के अलावा अन्य मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं। झूले, जादूगर तथा अनेक प्रकार की ऐसी दुकानें लगी है, जहां विशेष रूप से बच्चों के मनोरंजन के सामान उपलब्ध है।

    मेले में एक ब्रांडेड आइसक्रीम के अनेकों ऐसे स्टाल लगे हुए हैं, जहां मेले में एक अलग मेला लगा रहता है। मेला के नखास रोड में उमड़ी भीड़ देखते ही बनता है।

    उधर, चिड़िया बाजार मार्ग में तो भीड़ के कारण लोगों का चलना कठिन था। अब मेला की सरकारी अवधि समाप्त होने में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और इधर मेला पूरी तरह अपने रंगीनियों में डूबा हुआ है। दुकानदारों की खूब बिक्री भी हो रही है।

    मेले में इस बार मेले में गर्म कपड़ों की अधिक दुकानें हैं। पर्यटन विभाग के मुख्य पंडाल के बगल में आर्ट एंड क्राफ्ट गांव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसमें हस्तशिल्प के अनेक स्टाल लगे हुए हैं। इसमें शाल चादर से लेकर घरों में सजाने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दुकानें हैं, जिसे जो पसंद है, वह उसे खरीद रहा है।

    हरिहर क्षेत्र मेले को अंत तक आकर्षक बनाए रखने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग तथा सारण जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न प्रकार की खेल, कुश्ती, दंगल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हैंडबाल आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उधर, पर्यटन विभाग के मुख्य मंच पर राज्य और देश के जाने-माने कलाकारों का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें भीड़ उमड़ रही है।