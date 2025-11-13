Raja Pakar Vidhan sabha Chunav result:राजा पाकर विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा कांग्रेस का सिक्का?

Raja Pakarvidhansabha Election Result 2025: राजा पाकर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला वैशाली लगता है। ये हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 2010 में हुए चुनाव में यहां जेडीयू के संजय के. ने चुनाव जीता था। 2020 में कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास इस सीट से विधायक बनीं। इस बार जेडीयू से महेन्द्र राम, कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी और जसुपा से मुकेश कुमार राम मैदान में हैं।