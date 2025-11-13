Raja Pakar Vidhan sabha Chunav result:राजा पाकर विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा कांग्रेस का सिक्का?
Bihar vidhansabhachunav Result: राजा पाकर विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक है, जो वैशाली जिले में है। 2020 में कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी दास यहाँ से विधायक बनीं। 2010 में जेडीयू के संजय के. ने चुनाव जीता था। इस बार 2025 में जेडीयू से महेन्द्र राम, कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी और जसुपा से मुकेश कुमार राम मैदान में हैं।
