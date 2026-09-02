वैशाली में करोड़ों की सड़क बाढ़ में डूबी, सिक्सलेन से राघोपुर का टूटा संपर्क

संवाद सूत्र, राघोपुर। रुस्तमपुर लोहा पुल से कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल को जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर कहीं तीन तो कहीं चार फीट तक पानी बह रहा है। आवागमन बाधित होने से लोग ट्रैक्टर के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं।

कुछ लोग जान जोखिम में डालकर बाइक से भी पानी पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिक्सलेन पुल से रुस्तमपुर लोहा पुल तक बनी यह सड़क काफी नीची है। यही वजह है कि थोड़े पानी में ही सड़क डूब जाती है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान भी ग्रामीणों ने इसे ऊंचा बनाने की मांग उठाई थी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद नीची सड़क का ही निर्माण करा दिया गया।