वैशाली में करोड़ों की सड़क बाढ़ में डूबी, सिक्सलेन से राघोपुर का टूटा संपर्क
राघोपुर में रुस्तमपुर लोहा पुल से कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन सड़क बाढ़ के पानी में डूब गई है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है।
HighLights
रुस्तमपुर-सिक्सलेन सड़क बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गई।
नीची सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी।
करोड़ों की लागत वाली सड़क का लाभ नहीं मिल रहा।
संवाद सूत्र, राघोपुर। रुस्तमपुर लोहा पुल से कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल को जोड़ने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर कहीं तीन तो कहीं चार फीट तक पानी बह रहा है। आवागमन बाधित होने से लोग ट्रैक्टर के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं।
कुछ लोग जान जोखिम में डालकर बाइक से भी पानी पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिक्सलेन पुल से रुस्तमपुर लोहा पुल तक बनी यह सड़क काफी नीची है। यही वजह है कि थोड़े पानी में ही सड़क डूब जाती है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान भी ग्रामीणों ने इसे ऊंचा बनाने की मांग उठाई थी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद नीची सड़क का ही निर्माण करा दिया गया।
अब बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ने के बाद राघोपुर के लोगों के पास नाव ही एकमात्र साधन बचा है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव से आवागमन कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर सिक्सलेन पुल और इसके बाद सड़क का निर्माण कराया है, लेकिन बाढ़ के दौरान इसका लाभ राघोपुर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, पथ निर्माण विभाग ने 10.58 करोड़ रुपये की लागत से 4.20 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का काम श्री अभय कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है। सड़क के साथ नौ पुल-पुलियों का भी निर्माण होना है।
निर्माण की अवधि एक मार्च 2026 से एक सितंबर 2026 तक छह महीने तय की गई है। हालांकि, अभी पूरी सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है और इससे पहले ही सड़क बाढ़ के पानी में डूब गई है।
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