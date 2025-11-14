Raghopur Election Result 2025: राघोपुर में दिलचस्प मुकाबला, तेजस्वी बचा पाएंगे कुर्सी या सतीश करेंगे 'खेला'

डिजिटल डेस्क, राघोपुर (वैशाली)। राघोपुर बिहार की सबसे चर्चित सीट (Raghopur Seat Election Result 2025) में से एक है। यहां से लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Election Result 2025) चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी को बीजेपी के प्रत्याशी सतीश कुमार (BJP Satish Kumar Raghopur Election Result 2025) चुनौती दे रहे हैं।



वहीं, इस सीट पर लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की टिकट पर राघोपुर से चंचल कुमार चुनावी मैदान में हैं। तेजस्वी के भाई तेजप्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने प्रेम कुमार को यहां से उतारा। आज नतीजों से साफ हो जाएगा कि राघोपुर का ताज किसके सिर सजेगा।

क्यों खास है राघोपुर सीट? राघोपुर विधानसभा हॉट सीट मानी जाती है। पूर्व विधायक सतीश कुमार वर्ष 2010 में जदयू उम्मीदवार के रूप में राघोपुर से प्रत्याशी थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को इसी क्षेत्र से पहली बार पराजित कर विधायक निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वर्ष 2015 एवं 2020 में तेजस्वी यादव से सतीश कुमार पराजित हो गए थे। इस बार फिर सतीश कुमार भाजपा उम्मीदवार हैं।

राघोपुर सीट का समीकरण राघोपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला वैशाली लगता है। ये हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए चुनाव में यहां जनता पार्टी के बाबूलाल शास्त्री ने चुनाव जीता था। 2020 में आरजेडी के तेजस्वी यादव यहां से लगातार दूसरी बार विधायक बने। इस सीट पर लालू यादव के परिवार का दबदबा रहता है।