Patepur Vidhan Sabha Chunav Result: पातेपुर विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा बीजेपी का सिक्का?
Patepur Vidhan sabha Chunav result: पातेपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला वैशाली लगता है। ये उजियारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए चुनाव में यहां जनता पार्टी के पलटन राम ने चुनाव जीता था। 2020 में यहां से भाजपा के लखेन्द्र रौशन विधायक बने थे। इस बार RJD से प्रेमा चौधरी, BJP से लखेन्द्र कुमार रौशन और जनसुराज पार्टीसे दशई चौधरी मैदान में हैं।
