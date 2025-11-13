Language
    Patepur Vidhan Sabha Chunav Result: पातेपुर विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा बीजेपी का सिक्का?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    Patepur election Result: पातेपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक है, जो वैशाली जिले में स्थित है। 1977 में जनता पार्टी के पलटन राम ने यहां जीत दर्ज की थी। 2020 में भाजपा के लखेन्द्र रौशन विधायक बने। इस बार राजद से प्रेमा चौधरी, भाजपा से लखेन्द्र कुमार रौशन और जनसुराज पार्टी से दशई चौधरी मैदान में हैं। मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।

    पातेपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है (फाइल फोटो)

