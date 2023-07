Bihar: जंदाहा में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से मां-बेटे और बहू की मौत; एक-दूसरे को बचाने में गई जान

Jandaha News वैशाली जिले के जंदाहा में शनिवार को करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। संभावना जताई जा रही है कि एक-दूसरों को बचाने के चक्कर में लोग करंट की चपेट में आ गए हो गए। इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है।

Bihar: जंदाहा में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से मां-बेटे और बहू की मौत

संवाद सूत्र, जंदाहा। वैशाली जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। जंदाहा थाना के चौसीमा गांव में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में उसी परिवार के दो लोग गंभीर जख्मी हो गए। घटना दोपहर करीब 1 बजे की है। मृतकों की पहचान बाल सिंह के 60 साल की पत्नी कुसमी देवी, बेटा धर्मेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की पत्नी सुमन देवी के रूप में हुई है। वहीं, घटना कैसे घटी, इसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है क्योंकि घटना को लेकर कोहराम मचा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पूरे घर में बिजली का करंट प्रवाहित हो गया होगा। संभावना जताई जा रही है कि घर के किसी एक सदस्य को बिजली की करंट की चपेट में आ जाने पर अन्य लोग बचाने गए होंगे, ऐसे में वो भी करंट की चपेट में आ गए होंगे। गांव में मातम छाया करंट की चपेट में आने से मां-बेटे और बहू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि परिवार के दो और लोग गंभीर जख्मी हैं। घटना को लेकर कोहराम मचा है। पूरे गांव में हाहाकार मची है। घटना की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई है और बड़ी संख्या में घटनास्थल पर लोग जमा हो गए। वहीं, सूचना पर जंदाहा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस आग कैसे लगी, इसकी जांच करने में जुटी है।

