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    वैशाली में चोरी के संदेह में दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू

    By Ravikant Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:43 PM (IST)

    वैशाली जिले में चोरी के आरोप में दो युवकों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर द ...और पढ़ें

    HighLights

    1. वैशाली में चोरी के आरोप में युवकों को पीटा गया।

    2. ग्रामीणों ने युवकों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से मारा।

    3. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

    जागरण संवाददाता, वैशाली। वैशाली जिले में चोरी के आरोप में एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। घटना के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पूरा तमाशा देखते रहे। 

    प्रसारित वीडियो बिदुपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करती है।  

    युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा

    वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक को रस्सी से पेड़ से बांधा गया है। उसके सामने एक महिला नीले और गुलाबी सूट में डंडा लेकर खड़ी है और बार-बार उस पर वार कर रही है। युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। भीड़ में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 

    कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं तो कुछ बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य महिला लाल साड़ी में भी आक्रोशित होकर युवक की तरफ बढ़ती दिख रही है। माहौल काफी तनावपूर्ण है। आसपास पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, जिससे लगता है कि घटना गांव की है। 

    युवक पर चोरी का आरोप

    स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक पर चोरी का आरोप है। इसी गुस्से में ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया और सजा देनी शुरू कर दी। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। 

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    वैशाली पुलिस ने कहा है कि मामले की जानकारी मिली है और जांच की जा रही है। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी मामले में कानून अपने हाथ में न लें। संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। फिलहाल पीड़ित युवक की पहचान और घटना के पीछे की पूरी वजह की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी।