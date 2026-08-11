वैशाली में चोरी के संदेह में दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू

जागरण संवाददाता, वैशाली। वैशाली जिले में चोरी के आरोप में एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। घटना के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पूरा तमाशा देखते रहे।

प्रसारित वीडियो बिदुपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करती है। युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक को रस्सी से पेड़ से बांधा गया है। उसके सामने एक महिला नीले और गुलाबी सूट में डंडा लेकर खड़ी है और बार-बार उस पर वार कर रही है। युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। भीड़ में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं तो कुछ बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य महिला लाल साड़ी में भी आक्रोशित होकर युवक की तरफ बढ़ती दिख रही है। माहौल काफी तनावपूर्ण है। आसपास पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, जिससे लगता है कि घटना गांव की है।

युवक पर चोरी का आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक पर चोरी का आरोप है। इसी गुस्से में ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया और सजा देनी शुरू कर दी। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आई है।

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