Vaishali News: हाजीपुर में सोते समय अधेड़ का गर्दन काटा, हंसिया से किया वार; गंभीर हालत में PMCH रेफर

हाजीपुर में भूमि विवाद में बदमाशों ने दरवाजे पर सोए अधेड़ की हंसिया से गर्दन काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। चिखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी आई तो उक्त सभी हमलावर वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि दो कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी।

हाजीपुर में भूमि विवाद में सोए हुए अधेड़ का गर्दन काटा, पीएमसीएच रेफर

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के मनुआ में भूमि विवाद में बदमाशों ने दरवाजे पर सोए अधेड़ की हंसिया से गर्दन काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गंभीर स्थिति में पीएमसीएच रेफर कर दिया। घायल मनुआ निवासी रामकरण राय के 50 वर्षीय पुत्र लड्डू राय बताए गए हैं। बताया जाता है कि लड्डू राय अपने दरवाजे पर सोए हुए थे। इसी दौरान बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से हंसिया से हमला कर गर्दन काट दिया। दो कट्ठा जमीन को लेकर था विवाद चिखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी आई तो उक्त सभी हमलावर वहां से भाग निकले। घटना के संबंध में घायल के भतीजे देवेन्द्र राय ने बताया कि दो कट्ठा जमीन को लेकर पिछले छह महीने से आरोपितों के साथ विवाद चल रहा है। जिसमें आपसी सुलह-समझौते को लेकर कई बार पंचायत हुई थी। हालांकि, आरोपितों ने पंचायत की बात को नहीं माना और हमेशा मारपीट करते थे। केले का पौधा लगाने पर हुई थी कहासुनी घायल ने दो दिन पहले उसी जमीन पर केला का पौधा लगाया था, जिसे उक्त बदमाशों ने काट दिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। घायल ने मारपीट का आरोप सुरेश राय और दिनेश राय पर लगाया है। इधर, इस घटना की सूचना पर हाजीपुर सदर थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है।

Edited By: Aditi Choudhary