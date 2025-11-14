Mahua Seat Result 2025: लालू के लाल के साथ हुआ 'खेला', तेज प्रताप की हार के पीछे चिराग का प्लान

डिजिटल डेस्क, पटना। महुआ विधानसभा सीट पर लालू के लाल तेज प्रताप के साथ खेला हो गया। लालू के लाल तेजप्रताप लगातार मतगणना में पिछड़ते चले गए। उनकी हार के पीछे सबसे बड़ा प्लान चिरान पासवान ने बनाया। महुआ सीट एनडीए में चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को मिली थी। चिराग ने महुआ से तेज प्रताप के सामने लोजपा (रामविलास) से संजय कुमार सिंह को उतारा। वह महुआ से पहले नंबर पर रहे। उन्होंने तेज प्रताप को शुरुआती रुझानों से ही पीछे रखा। दोनों के बीच 35000 से ज्यादा वोटों का गैप रहा।

खास बात यह रही कि इस सीट पर राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतारा। तेजस्वी यादव ने यहां से मुकेश कुमार रोशन को उतारा। वह दूसरे नंबर पर बने रहे। राजनीतिक विश्लेषकों को मानना है कि अगर इस सीट पर राजद अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो लोजपा रामविलास के संजय और तेज प्रताप के बीच टक्कर हो सकती थी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। वहीं, चिराग ने संजय उतारकर भी जबरदस्त दांव खेला।