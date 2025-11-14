Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mahua Seat Result 2025: लालू के लाल के साथ हुआ 'खेला', तेज प्रताप की हार के पीछे चिराग का प्लान

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    महुआ सीट पर 2025 के चुनाव में तेज प्रताप यादव की हार के पीछे चिराग पासवान की रणनीति मुख्य कारण रही। चिराग ने दलित वोटों को विभाजित करके तेज प्रताप को कमजोर किया, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। लालू परिवार इस परिणाम से चिंतित है और भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। महुआ विधानसभा सीट पर लालू के लाल तेज प्रताप के साथ खेला हो गया। लालू के लाल तेजप्रताप लगातार मतगणना में पिछड़ते चले गए। उनकी हार के पीछे सबसे बड़ा प्लान चिरान पासवान ने बनाया।

    महुआ सीट एनडीए में चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को मिली थी। चिराग ने महुआ से तेज प्रताप के सामने लोजपा (रामविलास) से संजय कुमार सिंह को उतारा। वह महुआ से पहले नंबर पर रहे। उन्होंने तेज प्रताप को शुरुआती रुझानों से ही पीछे रखा। दोनों के बीच 35000 से ज्यादा वोटों का गैप रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खास बात यह रही कि इस सीट पर राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतारा। तेजस्वी यादव ने यहां से मुकेश कुमार रोशन को उतारा। वह दूसरे नंबर पर बने रहे।

    राजनीतिक विश्लेषकों को मानना है कि अगर इस सीट पर राजद अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो लोजपा रामविलास के संजय और तेज प्रताप के बीच टक्कर हो सकती थी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। वहीं, चिराग ने संजय उतारकर भी जबरदस्त दांव खेला।

    महुआ सीट का इतिहास

    महुआ विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला वैशाली लगता है। ये हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के बीरचन्द्र पटेल ने चुनाव जीता था। 2020 में इस सीट से राजद के मुकेश कुमार रौशन ने चुनाव जीता था।