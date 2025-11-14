Mahua Election Result 2025: महुआ में टाइट फाइट, लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप और RJD के मुकेश में मुकाबला

डिजिटल डेस्क, महुआ (वैशाली)। महुआ विधानसभा सीट (Mahua Vidhan Sabha Seat Result 2025) से सिसायी पारा हाई है। आज पता चल जाएगा कि परिवार से अलग होने के बाद लालू के बड़े बेटे की सियासी शुरुआत कैसी होती है। तेजप्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी रूप (Tej Pratap Yadav Election Result 2025) में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने राजद के डॉ. मुकेश रोशन हैं।

जन सुराज पार्टी के इंद्रजीत प्रधान की किस्मत भी ईवीएम में कैद है। इस सीट पर लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। AIMIM की टिकट पर अमित कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि महुआ विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला वैशाली लगता है। ये हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के बीरचन्द्र पटेल ने चुनाव जीता था। 2020 में इस सीट से राजद के मुकेश कुमार रौशन ने चुनाव जीता था।

क्यों खास है महुआ विधानसभा सीट? महुआ सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प बना। एक ओर थे लालू परिवार के बड़े बेटे और राजद से निष्कासित तेजप्रताप यादव। जो नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के सिंबल पर मैदान में हैं। तेज प्रताप के सामने राजद ने अपने वर्तमान विधायक मुकेश रोशन पर दांव लगाया हुआ है। वहीं एनडीए ने लोजपा रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह को जीत की जिम्मेदारी दी है।