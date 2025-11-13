Language
    Mahnar Vidhan Sabha Chunav Result: महनार विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:48 PM (IST)

     महनार विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है (फाइल फोटो)

    Mahnar Vidhan sabha Chunav result: महनार विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला वैशाली लगता है। ये हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए चुनाव में यहां जनता पार्टी के मुनष्वर प्रसाद सिंह ने चुनाव जीता था। 2020 में राजद की बीना सिंह ने चुनाव जीता था।अबकी बार JDU से उमेश सिंह कुशवाहा, RJD से रविंद्र कुमार सिंह और BSP से ओम प्रभा कुमारी उम्मीदवार हैं।

