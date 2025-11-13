Mahnar Vidhan Sabha Chunav Result: महनार विधानसभा सीट पर मुकाबले में 3 पार्टियां, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?
Mahnar election Result: महनार विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक है, जो वैशाली जिले में है। 1977 में जनता पार्टी के मुनष्वर प्रसाद सिंह ने यहां चुनाव जीता था। 2020 में राजद की बीना सिंह विजयी रहीं। इस बार जदयू से उमेश सिंह कुशवाहा, राजद से रविंद्र कुमार सिंह और बसपा से ओम प्रभा कुमारी उम्मीदवार हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।
