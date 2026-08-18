हाजीपुर में अंडरपास में खड़ी लग्जरी कार बनी आग का गोला, धू-धू कर जली गाड़ी; मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। नगर थाना क्षेत्र के अंजान पीर मदरसा चौक के पास अंडरपास में खड़ी एक लग्जरी कार में मंगलवार की शाम अचानक आग लग गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार धू-धू कर जलने लगी। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

2-3 घंटे से खड़ी थी कार, अंदर कोई नहीं था

स्थानीय लोगों के अनुसार कार पिछले दो से तीन घंटे से अंडरपास के नीचे खड़ी थी। उस समय कार में कोई व्यक्ति सवार नहीं था।

शाम करीब पांच बजे अचानक लोगों ने कार से धुआं उठता देखा। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं।

लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी सूचना

आग लगते ही स्थानीय लोगों ने नगर थाना और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। लोगों ने अपने स्तर पर भी आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग बढ़ती देख आसपास के लोग मौके से दूर हट गए।

दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू सूचना मिलते ही अग्निशमन पदाधिकारी विजेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी।

‘अचानक लगी आग, तुरंत फायर ब्रिगेड को दी सूचना’ स्थानीय निवासी मोहम्मद अफराज ने बताया कि कार काफी देर से अंडरपास के नीचे खड़ी थी। अचानक उसमें आग लग गई, जिसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। अग्निशमन पदाधिकारी ने भी आग पर काबू पाने की पुष्टि की।

शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका अग्निशमन विभाग के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।