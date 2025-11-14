लालू के दोनों लाल: एक की हार तय, दूसरे का हाल बेहाल
लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, की बिहार की राजनीति में स्थिति कमजोर दिख रही है। महुआ से विधायक तेज प्रताप की हार की आशंका है, जबकि राघोपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले तेजस्वी को भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह चुनाव दोनों भाइयों के राजनीतिक भविष्य के लिए एक चुनौती है।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लोकतंत्र के जिस आंगन में आज से एक दशक पूर्व लालू के दोनों लाल की विरासत की पटकथा लिखी गई थी, उस आंगन में बड़े लाल तेज प्रताप यादव की जमानत जब्त होने की स्थिति है तो वहीं दूसरे लाल तेजस्वी का हाल बेहाल है। तेज प्रताप की महुआ से तय हो चुकी है। वहीं राघोपुर में तेजस्वी को भाजपा के सतीश कड़ी टक्कर में पीछे ढकेल रहे हैं।
यहां यह भी बता दें कि राघोपुर में सतीश ने ही राबड़ी देवी को पराजित किया था। जिले के शेष छह सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी या तो लगातार काफी अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं या फिर जीत करीब-करीब तय मानी जा रही है।
महनार से जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की जीत करीब-करीब तय हो चुकी है। जिले में 2020 का चुनाव परिणाम की एक बार फिर से पुनरावृत्ति होती दिख रही है। इसे लेकर यहां एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं एनडीए खेमे में निराशा और हताशा देखने को मिल रही है।
जिले में आठ सीटों पर अब तक यह है स्थिति
राघोपुर : सतीश कुमार भाजपा - 44928
तेजस्वी प्रसाद यादव राजद - 40100
अंतर - 4829
महुआ : संजय कुमार सिंह लोजपा रा - 43654
डा. मुकेश कुमार रौशन राजद - 24480
अंतर - 19174
तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल - 16522
महनार : उमेश सिंह कुशवाहा जदयू - 41389
रवींद्र कुमार सिंह राजद - 23843
अंतर - 17546
हाजीपुर : अवधेश सिंह भाजपा - 82431
देव कुमार चौरसिया राजद - 66709
अंतर - 15722
पातेपुर : लखेंद्र रौशन भाजपा - 68562
प्रेमा चौधरी राजद - 52765
अंतर - 15797
राजापाकर : महेंद्र राम जदयू - 61911
प्रतिमा कुमारी कांग्रेस - 31402
अंतर - 30509
लालगंज : संजय कुमार सिंह भाजपा - 71521
शिवानी शुक्ला राजद - 49152
अंतर - 22369
वैशाली : सिद्धार्थ पटेल जदयू - 74674
अजय कुशवाहा राजद - 51502
अंतर - 23172
