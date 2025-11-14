लालू के दोनों लाल: एक की हार तय, दूसरे का हाल बेहाल

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लोकतंत्र के जिस आंगन में आज से एक दशक पूर्व लालू के दोनों लाल की विरासत की पटकथा लिखी गई थी, उस आंगन में बड़े लाल तेज प्रताप यादव की जमानत जब्त होने की स्थिति है तो वहीं दूसरे लाल तेजस्वी का हाल बेहाल है। तेज प्रताप की महुआ से तय हो चुकी है। वहीं राघोपुर में तेजस्वी को भाजपा के सतीश कड़ी टक्कर में पीछे ढकेल रहे हैं।

यहां यह भी बता दें कि राघोपुर में सतीश ने ही राबड़ी देवी को पराजित किया था। जिले के शेष छह सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी या तो लगातार काफी अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं या फिर जीत करीब-करीब तय मानी जा रही है।

महनार से जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की जीत करीब-करीब तय हो चुकी है। जिले में 2020 का चुनाव परिणाम की एक बार फिर से पुनरावृत्ति होती दिख रही है। इसे लेकर यहां एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं एनडीए खेमे में निराशा और हताशा देखने को मिल रही है।