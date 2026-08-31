संवाद सहयोगी, सोनपुर। संगीत को केवल रुचि तक सीमित न रखकर अपने करियर का आधार बनाने वाली सोनपुर की बेटी कल्याणी नमस्कृता ने अब अकादमिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है।

संगीत विषय में दूसरे प्रयास में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर कल्याणी ने अपनी शैक्षणिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ ली है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेट में सफलता हासिल करना उनके आगे के शैक्षणिक और शोध के सफर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सोनपुर नगर परिषद के सिद्धनाथ चौक, चिड़ियां बाजार निवासी कल्याणी नमस्कृता, मुकुल सिंह एवं अनिता सिंह की पुत्री हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की।

उच्च शिक्षा के दौरान ही संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की उनकी रुचि और मजबूत हुई। पढ़ाई के साथ उन्होंने अपने विषय पर पकड़ बनाने और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी।

सुमन को मिली जेआरएफ

वहीं बिदुपुर प्रखंड के चक सिकंदर कल्याणपुर पंचायत वार्ड संख्या 13 कैलाचक के किसान सलाहकार अजित कुमार और गृहिणी सुमन कुमारी के छोटे पुत्र सुमन कुमार भी यूजीसी नेट में सफल हुए हैं।

300 में 226 अंक लाकर जेआरएफ हासिल की है। शिक्षा विषय से इस सफलता के बाद अब वह केंद्र सरकार की 40 हजार रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप पर पीएचडी कर सकेंगे।

सुमन की प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में मैट्रिक में 93.4 प्रतिशत और इंटर में 89 प्रतिशत अंक हासिल हुई।

इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में 80 प्रतिशत अंक लाकर विश्वविद्यालय टाॅप किया। वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमएड और इग्नू से एमए अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं।

इसके पहले इनके बड़े भाई सुमित कुमार का चयन बिहार सहायक प्राध्यापक पद पर हुआ है। फिलहाल में सुमित कुमार पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में पदस्थापित हैं।

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