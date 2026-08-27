Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

वैशाली में स्वर्ण व्यवसायी विशाल सोनी की गोली मारकर हत्या, बैग लूटकर फरार हुए बदमाश

By Ravikant Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Thu, 27 Aug 2026 10:45 PM (IST)

जंदाहा में बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी विशाल कुमार सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी और उनका बैग लूटकर ...और पढ़ें

वैशाली में स्वर्ण व्यवसायी विशाल सोनी की गोली मारकर हत्या, बैग लूटकर फरार हुए बदमाश

वैशाली में स्वर्ण व्यवसायी विशाल सोनी की गोली मारकर हत्या, बैग लूटकर फरार हुए बदमाश

HighLights

  1. स्वर्ण व्यवसायी विशाल सोनी की गोली मारकर हत्या।

  2. बदमाशों ने बैग लूटा, रक्षाबंधन के बाद घटना।

  3. पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार।

संवाद सूत्र, जंदाहा (वैशाली)। जंदाहा प्रखंड अंतर्गत तीसीऔता थाना क्षेत्र में गुरुवार रात बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 32 वर्षीय विशाल कुमार सोनी, पिता विजय साह के रूप में हुई है।

विशाल मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिला के मनियारी थाना क्षेत्र के चकएजी मनियारी के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। स्वजन का रोते-रोते बुरा हाल है।

वे पिछले 8 साल से रामपुर सुरेश चौक स्थित कामेश्वर साह के मकान में किराए पर रहते थे और बिंदी चौक स्थित लाल बाबू राय के फूलकुमारी मार्केट में सोने की दुकान चलाते थे।

जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन को लेकर विशाल अपनी दुकान देर से बंद कर किराए के मकान रामपुर सुरेश चौक लौट रहे थे। दुकान से घर की दूरी लगभग एक किलोमीटर है।

बिंदी चौक और रामपुर सुरेश चौक के बीच सुरेश चौक-डभईच पक्की सड़क पर सुनसान जगह पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया।

बदमाशों ने उन्हें 3 से 4 गोली मारी और बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल विशाल को जंदाहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, घायल अवस्था में स्वर्ण व्यावसायी अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान अस्पताल में आयुष चिकित्सक मौजूद थे। इस संबंध में सिविल सर्जन से जब बात की गई तो बताया गया कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, वहीं अस्पताल में रहेगा।

बताया जा रहा है कि मृतक की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी और उनका एक महीने का बेटा है। घटना की सूचना पर तीसीऔता थानाध्यक्ष राजेश कुमार, अवर निरीक्षक मनोज कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महुआ संजीव कुमार के भी घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना है।