Hajipur: बीच सड़क पर पत्नी को ईंट से मारने लगा पति, 'बचाओ- बचाओ' चिल्लाती रही महिला; वजह जान रह जाएंगे दंग

Hajipur: बीच सड़क पर पत्नी को ईंट से मारने लगा पति, 'बचाओ- बचाओ' चिल्लाती रही महिला

HighLights अनजान युवक से ली लिफ्ट तो बीच सड़क पर पति ने पत्नी को फोड़ा सिर पत्नी ने लगाई बचाव की गुहार लोग फिर भी बीच में नहीं आए सदर थाना क्षेत्र की पुलिस ने महिला को अस्पताल भिजवाया

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर-पटना मार्ग पर पासवान चौक के पास पति ने पत्नी का ईंट से सिर फोड़ दिया। पति महिला के सिर पर ईंट से लगातार वार करता रहा और महिला बचाओ-बचाओ की गुहार लगाती रही। पत्नी को घायल कर पति मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल महिला की पहचान दरभंगा जिले के सिंधवाड़ा के अंतर्गत तन्हापुर निवासी ललित कुमारी की पत्नी रेणु देवी के रूप में बताई जा रही है। महिला का पति रेलवे में डीआरएम ऑफिस में कार्यरत है। वहीं, रेणु एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है। महिला ने बचाव और पुलिस को बुलाने के लिए आसपास के लोगों से गुजारिश भी की। लेकिन लोग तमाशा देखते रहे, कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। युवक से लिफ्ट लेने पर फोड़ा सिर जानकारी के अनुसार, रेणु अपने दो बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने स्कूल पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान पत्नी ने रामाशीष चौक के लिए एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगी। रेणु युवक के साथ जैसे ही बाइक पर बैठी तभी उसका पति ललित वहां पहुंच गया और पत्नी के साथ मारपीट करने लगा तथा उसका सिर फोड़ दिया। घटना को लेकर महिला ने बताया कि उसका पति उसकी देखभाल नहीं करता। वह बच्चों के पालन पोषण के लिए एक स्कूल में 4 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पर नौकरी करती है । महिला ने कहा कि उसका पति उसकी हत्या करने पर तुला हुआ है। वह पहले भी उसे चाकू और हथौड़ी से मारकर घायल कर चुका है। वह बच्चों के पालन-पोषण के लिए रुपए भी नहीं देता। मामले को लेकर पुलिस को सूचित कर दिया गया है।

Edited By: Jagran News Network