हाजीपुर में कलेक्शन एजेंट से 15.60 लाख रुपये की लूट, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

    By Ravikant Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-22 पर सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी ओवरब्रिज के निकट बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 15,60,540 रुपये लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। एजेंट के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, जिसके बाद सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई।

    सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर-1 सुबोध कुमार, सदर थाना अध्यक्ष यशोदा नंद पांडे सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। घटना सोमवार की दोपहर तीन बजे की बताई गई है। हालांकि घटना के 30 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ है।

    घटना के संबंध में महुआ थाना क्षेत्र के वीरपुर सिंघाड़ा निवासी अभिषेक कुमार ने बताया कि वह मार्च 2025 से रेडिएंट कैश मैनेजमेंट लिमिटेड में कार्यरत हैं। फ्लिपकार्ट और अन्य कंपनियों से कैश उठाकर बैंक में जमा करना उनका काम है।

    उन्होंने बताया कि सोमवार की सुबह बैंक आफ महाराष्ट्र के पास स्थित कंपनी में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद दिग्घीकलां, डाक बंगला रोड स्थित अनवरपुर और सिनेमा रोड के तीन प्रतिष्ठानों से राशि लेकर एसबीआई सिनेमा रोड शाखा में जमा किया।

    इसके बाद दोपहर में फ्लिपकार्ट, दिग्घीकलां से 15,60,540 रुपये लेकर बैंक में जमा करने निकले। दिग्घी ओवरब्रिज पर चढ़ते ही पीछे से आई काली पल्सर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। बीच में बैठे बदमाश ने पिस्तौल तान दी, जबकि पीछे बैठे युवक ने उनका बैग छीन लिया, जिसमें पूरी नकदी और कंपनी का मोबाइल था।

    एजेंट के अनुसार तीनों की उम्र लगभग 20-25 वर्ष रही होगी। बाइक चला रहा बदमाश हेलमेट पहने हुए था, जबकि बीच वाला युवक काली टोपी और जैकेट पहने था।

    जांच के लिए विशेष टीम गठित

    घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस और एसडीपीओ सुबोध कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से पूछताछ की। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस बयान में बताया गया कि सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी ओवरब्रिज के निकट कैश कलेक्शन एजेंट से लगभग 15 लाख रुपये की लूट हुई है।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई है, जो तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर काम कर रही है।

    पुलिस बदमाशों के संभावित मार्गों और आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।