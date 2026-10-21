हाजीपुर में बाइक एजेंसी से घर लौट रहा था नाबालिग, टेंपो में बैठते ही बदल गए हालात; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। काजीपुर थाना क्षेत्र में 15 अक्टूबर को नाबालिग के साथ मारपीट और अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टेंपो को भी जब्त किया है। यह जानकारी देते हुए हाजीपुर सदर-1 एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि 17 अक्टूबर को काजीपुर थाना को एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

आवेदक ने अपने नाबालिग पुत्र के साथ 15 अक्टूबर को एक नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों पर मारपीट, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की शिकायत की थी।

जांच में सामने आया अप्राकृत‍िक यौनाचार का मामला

प्राप्त आवेदन के आधार पर काजीपुर थाना कांड संख्या 32-26 दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP शुभांक मिश्रा के निर्देश पर SDPO सदर-1 सुबोध कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

अनुसंधान के क्रम में नाबालिग के साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक यौनाचार का मामला भी प्रकाश में आया। इसके बाद सलेमपुर गांव के स्‍व बच्‍चा राय के बेटे बल्लू कुमार उर्फ बबलू कुमार को सदर थाना क्षेत्र के गदाई सराय से पकड़ा गया।