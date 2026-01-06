हाजीपुर में हेरोइन तस्करी का भंडाफोड़, 174.41 ग्राम हेरोइन के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। हाजीपुर में औद्योगिक क्षेत्र थाना की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतरराज्यीय तस्करों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हाजीपुर–पटना मुख्य मार्ग पर ओम साईं पेट्रोल पंप के समीप की। पकड़े गए तस्करों के पास से कुल 174.41 ग्राम हेरोइन (स्मैक), 620 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ओम साईं पेट्रोल पंप के पास तैनात हो गई। इसी दौरान मुजफ्फरपुर की ओर से आ रही एक बस वहां रुकी, जिसमें से दो युवक उतरे। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया।

औद्योगिक क्षेत्र थाना अध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर की ओर से बस से दो व्यक्ति हेरोइन लेकर हाजीपुर आ रहे हैं और यहां उतरकर बिदुपुर जाने वाले हैं।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गोवर्धन गांव निवासी चंद्रदीप सिंह के पुत्र मुनचुन कुमार और महनार थाना क्षेत्र के इसाकपुर गांव निवासी सुबोध शाह के पुत्र किशन कुमार के रूप में हुई है।

तलाशी के दौरान मुनचुन कुमार के जैकेट के अंदर से और किशन कुमार की सफेद रंग की हुड्डी से हेरोइन बरामद की गई।

पुलिस पूछताछ में दोनों तस्करों ने कई अहम खुलासे किए हैं। आरोपितों ने बताया कि वे बीते 4 जनवरी को महनार स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन पकड़कर कटिहार गए थे।

वहां उनकी मुलाकात असम राज्य के सदारख जिला के करीमगंज निवासी जलालुद्दीन के पुत्र अलताभ हुसैन से हुई, जिसने उन्हें 12 डब्बा हेरोइन दी।

इस हेरोइन की आपूर्ति समस्तीपुर जिला के पटोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत टुटनुन साह गांव निवासी टुनटुन शाह को की जानी थी, जो किराना दुकान और टेंट-डीजे का व्यवसाय करता है।

आरोपितों के अनुसार, कटिहार से हेरोइन लेकर वे बस के जरिए बिदुपुर जा रहे थे, इसी दौरान हाजीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

थाना अध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तस्करी का नेटवर्क असम और बिहार सहित अन्य राज्यों तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है।