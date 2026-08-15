जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हाजीपुर में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद शुक्रवार को मारपीट तक पहुंच गया। पासवान चौक के पास एक युवक ने कोर्ट ड्यूटी कर लौट रही महिला दरोगा और सिपाही के साथ मारपीट कर दी।

बीच-बचाव के लिए पहुंचे एक अधिवक्ता पर भी महिला दरोगा के साथ बदसलूकी का आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने कार चालक, उसकी पत्नी और अधिवक्ता को हिरासत में लिया।

इस बाबत दूसरे पक्ष ने भी दारोगा की श‍िकायत की है। इसकी जानकारी मिलते ही औद्योगिक थाने पर अधिवक्ताओं की भीड़ जुट गई। घटना शुक्रवार शाम पासवान चौक सब्जी मंडी के पास हुई।

जाम के दौरान कार हटाने के ल‍िए कहने पर व‍िवाद

औद्योगिक थाने में तैनात दरोगा नेहा कुमारी कोर्ट ड्यूटी पूरी कर थाना लौट रही थीं।इसी दौरान सड़क पर गलत तरीके से खड़ी एक कार के कारण जाम लगा था। नेहा कुमारी ने कार चालक से वाहन हटाने को कहा।

आरोप है कि इस बात को लेकर कार चालक युवक और उसकी पत्नी दरोगा से उलझ गए। दोनों पक्षों में गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान महिला दरोगा की वर्दी के साथ भी छेड़छाड़ की गई। हमलावरों ने उनका मोबाइल भी छीन लिया, ताकि वह थाने को सूचना न दे सकें। अधिवक्‍ता पर मारपीट का आरोप इसी दौरान एक अधिवक्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, उन्होंने बीच-बचाव करने के बजाय महिला दरोगा के साथ बदतमीजी की। इसी बीच नगर थाना क्षेत्र से ड्यूटी कर लौट रहे एक सिपाही ने हस्तक्षेप किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई।

मोबाइल छीन लिए जाने के बाद महिला दरोगा ने दूसरे फोन से गश्ती दल को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार चालक, उसकी पत्नी तथा अधिवक्ता को हिरासत में लेकर औद्योगिक थाने ले आई। अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाने पर बड़ी संख्या में वकील पहुंच गए। अधिवक्ताओं ने पुलिस से सवाल किया कि आखिर अधिवक्ता को किस आधार पर हाजत में रखा गया है। महिला दरोगा ने दर्ज कराई प्राथमिकी पीड़ित महिला दरोगा नेहा कुमारी ने औद्योगिक थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें मारपीट, गाली-गलौज, वर्दी के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया गया है। नेहा कुमारी ने बताया कि कोर्ट से लौटने के दौरान जाम हटाने के लिए कहने पर उनके साथ मारपीट की गई और मोबाइल भी छीन लिया गया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई है। दूसरे पक्ष ने भी लगाया बदसलूकी का आरोप दूसरे पक्ष के मनीष कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और बच्चे के साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा कि थाने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई है।