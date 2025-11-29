Language
    Hajipur: बाइक मेरे मायके से म‍िली है, कहने पर पत‍ि-पत्‍नी में विवाद, पंचायती में फायरिंग, क‍िसने चलाई गोली? पुल‍िस कर रही जांच

    By Gaurav Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:26 PM (IST)

    हाजीपुर के भगवतीपुर गांव में पति-पत्नी के विवाद में पंचायत के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। नीरज और पूजा के बीच बाइक की चाबी को लेकर विवाद था। पूजा के मायके वालों के आने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। आरोप है कि पंचायत में गोली चलाई गई, जिससे एक युवक घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गोली लगने से एक जख्‍मी। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, सहदेई बुजुर्ग (हाजीपुर)। सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजरोहि उर्फ सहरिया पंचायत के वार्ड संख्या 18 भगवतीपुर गांव में पति-पत्नी के विवाद को लेकर चल रही पंचायती के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया।

    घटना के बाद जख्मी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंदाहा ले जाया गया। पुलिस तीन लोगों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई है। घटना को लेकर दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है।

    घटना को लेकर बताया गया की गोली लगने से जंदाहा थाना थाना क्षेत्र के कजरी बुजुर्ग निवासी स्वर्गीय संतोष पासवान के पुत्र अनिक राज उम्र करीब 22 वर्ष जख्मी हो गया। उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जन्दाहा ले जाया गया।

    जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि गोली केहुनी में लगी है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। 

    बाइक की चाभी नहीं द‍ेने पर बढ़ा विवाद 

    बताया गया कि भगवतीपुर गांव निवासी और अरुण पासवान के पुत्र नीरज कुमार की शादी महुआ थाना क्षेत्र के मिल्की चकेशिया गांव निवासी राम इकबाल पासवान की पुत्री पूजा कुमारी के साथ हुई थी। उनके दो बच्चे भी हैं।

    पति-पत्नी के बीच में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने को लेकर रविवार को पंचायती होनी थी।  इसी बीच नीरज  तिरपुर कर्नाटक से  दो दिनों पूर्व अपने गांव आया था।

    उसने पत्नी से बाइक की चाबी मांगी। पत्नी ने कहा कि यह मेरे मायके से आपको म‍िली थी, आपको चाभी नहीं देंगे। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया।

    इसके बाद नीरज कुमार ने बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। पूजा ने अपने मायके वालों को घटना की जानकारी दी। मायके से उसके पिता 20-25 लोगों को लेकर शनिवार को भगवतीपुर गांव पहुंचे।

    बातचीत के दौरान चली गोली 

    दोनो पक्ष के लोग घटना को लेकर बातचीत कर रहे थे। आरोप है क‍ि इसी दौरान अनीक राज ने नीरज को गोली मारने का प्रयास किया। लेकिन गोली बैक फायर कर गई इससे वह स्‍वयं ही जख्‍मी हो गया।

    हालांक‍ि‍ जख्‍मी के स्‍वजनों ने नीरज और उसके भाइयों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही सहदेई बुजुर्ग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से गोली का खोखा नहीं मिला है।

    घटना के बाद अरुण पासवान और उनके दो पुत्रों नीरज कुमार एवं गौरव कुमार को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर गई। गांव में तनाव है।गांव के लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

    पुलिस की ओर से कहा गया है कि भगवतीपुर निवासी नीरज कुमार की पत्नी द्वारा पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए अपने भाई एवं कुछ रिश्तेदारों को बुलाया गया था।

    पंचायती के क्रम में ही मारपीट और गोली चलने की घटना हुई है। एक व्यक्ति के बायें हाथ में गोली लगी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 