हाजीपुर दिग्घी हत्याकांड का खुलासा: मुजफ्फरपुर में 5 लाख की सुपारी देकर रची गई थी साजिश, दो शूटर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी में ठेकेदार रामनरेश राय की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को पटना के दानापुर थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है।

एसपी के अनुसार 13 अगस्त की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान कुमाही पोखर के पास जाने वाले रास्ते में दो मोटरसाइकिल पर सवार चार अज्ञात बदमाशों ने दिग्घी खुर्द निवासी रामनरेश राय पिता रामबाबू राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

5 लाख में तय हुई थी सुपारी पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि मुजफ्फरपुर में इस हत्या की साजिश रची गई थी। कुख्यात बदमाश छोटू राणा ने घटना को अंजाम देने के लिए 5 लाख रुपए में डील की थी। इसमें 1 लाख रुपए एडवांस के रूप में दिए गए थे। छोटू राणा के आदमी ने ही सभी को हथियार और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी।

गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उनकी ड्यूटी दोनों शूटरों को मोटरसाइकिल से घटनास्थल तक ले जाने की थी। घटना के दौरान आदित्य अपाचे चला रहा था और रमेश स्प्लेंडर चला रहा था। पूछताछ में बार-बार मुकेश भैया का नाम सामने आया। पुलिस को मुकेश कुमार की छोटू राणा से बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं।

एसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी रेखा कुमारी के बयान पर सहदेव राय, मुकेश राय और परमजीत राय उर्फ परम राय समेत चार नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहले सहदेव राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसआईटी ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर 19 अगस्त को दानापुर से रमेश कुमार और आदित्य प्रकाश को गिरफ्तार किया।

घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी घटना के दो दिन बाद ही सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय मठ के पास नदी के पानी से बरामद कर ली गई थी। एसपी ने बताया कि दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है।