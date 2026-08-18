अरुणाचल में बादल फटने से सात जवान लापता, हाजीपुर का अग्निवीर आदित्य भी शामिल; घर में मातम

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में बादल फटने के बाद भूस्खलन और बाढ़ की घटना में सेना के सात जवान लापता हो गए हैं। इनमें हाजीपुर के सैदपुर रजौली गांव निवासी अग्निवीर आदित्य कुमार भी शामिल हैं।

कई दिन बाद भी उनका सुराग नहीं मिलने से परिवार और गांव में मातम का माहौल है। आदित्य के घर में पसरा मातम, सकुशल लौटने की दुआ आदित्य के लापता होने की खबर मिलते ही परिवार गहरे सदमे में है। रिश्तेदारों और ग्रामीणों का उनके घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी आदित्य के सकुशल लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं।

अप्रैल 2025 में अग्निवीर बने थे आदित्य सैदपुर रजौली निवासी आशुतोष कुमार के बड़े पुत्र आदित्य कुमार अप्रैल 2025 में अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वे अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली स्थित पासुपानी आर्मी कैंप में तैनात थे।

छोटा भाई भी अग्निवीर, खबर मिलते ही पहुंचा घर आदित्य दो भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई अनीश कुमार भी अग्निवीर हैं और सिक्किम में तैनात हैं। अनीश जनवरी 2026 में अग्निवीर बने थे और भाई के लापता होने की खबर मिलते ही छुट्टी लेकर घर पहुंचे।

दो जवान सुरक्षित मिले, पांच अब भी लापता परिवार को 15 अगस्त की सुबह घटना की जानकारी मिली। सेना ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें दो जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पांच जवानों का अब तक पता नहीं चल पाया है, इनमें आदित्य भी शामिल हैं।