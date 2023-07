Hajipur News: दहेज के लिए की मारपीट, बेहोशी की हालत में अस्पताल में छोड़ा; विवाहिता ने बताया अपना दर्द

Dowry Crime in Bihar शंकरपुर गांव में विवाहिता से बाइक और पांच लाख रुपये की मांग कर मारपीट करने का आरोप है। पीड़िता ने ससुराल वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप यह भी है कि महिला को गलत दवा खिलाकर बेहोशी की हालत में हाजीपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और फिर ससुराल वाले वहां से फरार हो गए।

दहेज के लिए की मारपीट, बेहोशी की हालत में अस्पताल में छोड़ा; विवाहिता ने बताया अपना दर्द

जागरण संवाददाता, हाजीपुर : महुआ थाना क्षेत्र से विवाहिता (निशा कुमारी) को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। शंकरपुर गांव में विवाहिता से बाइक और पांच लाख रुपये की मांग करने का आरोप है। आरोप यह भी है कि मारपीट कर विवाहिता को घर से भगाया गया। जब वह नहीं गई तो विवाहिता को गलत दवा खिलाकर बेहोशी की हालात में अस्पताल में भर्ती कराकर ससुराल वाले फरार हो गए। दो वर्ष पूर्व हुई थी निशा की शादी होश में आने के बाद पीड़िता ने महिला थाना में ससुराल वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार, निशा कुमारी की शादी दो वर्ष पूर्व महुआ थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी नवीनानंद कुमार उर्फ धनपत कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसका पति अपने परिवार वालों के साथ मिलकर दहेज में बाइक और पांच लाख रुपये की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगा था। महिला थाने में की गई थी प्रताड़ना की शिकायत प्रताड़ना की शिकायत महिला ने महिला थाने में की थी। महिला थाने के हस्तक्षेप के बाद उसके ससुराल वाले उसे ठीक से रखने की बात कह कर वापस ले गए थे, लेकिन आरोप है कि वहां जाते ही उसे दहेज की खातिर फिर से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि महिला को गलत सूईं और दवा खिलाकर बेहोशी की हालत में हाजीपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और फिर ससुराल वाले वहां से फरार हो गए। पति समेत छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज इस घटना की जानकारी उसके मायके वालों को हूई तो मायके वालों ने उसे नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया। इस घटना को लेकर महिला थाना हाजीपुर में पति समेत छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई है।

Edited By: Aysha Sheikh