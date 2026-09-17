'DIG के नाम पर घूस' मामले में बड़ा एक्शन, वैशाली महिला थानाध्यक्ष पूर्णिमा कुमारी निलंबित

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। वैशाली में डीआईजी के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला थाना कांड संख्या 64/25 से संबंधित वायरल ऑडियो क्लिप की जांच के बाद महिला थाना की थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक पूर्णिमा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

वायरल ऑडियो की जांच में सही पाई गई प्रामाणिकता पुलिस उप महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के आदेश पर वायरल ऑडियो क्लिप का सत्यापन कराया गया था। जांच के दौरान ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता सही पाई गई। पुलिस के अनुसार, सत्यापन में यह भी सामने आया कि वायरल ऑडियो 22 अगस्त 2026 का है। इसके अलावा थाना परिसर में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज का भी सत्यापन किया जा रहा है। केस से नाम हटाने के बदले लाभ मांगने का आरोप पूरे मामले की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2, लालगंज गोपाल मंडल ने की। जांच के दौरान वायरल ऑडियो में महिला थाना कांड संख्या 64/25 के अभियुक्त के परिजन से बातचीत सामने आई।