बिहार में गरीब परिवार के लिए वरदान बनी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, कई बच्चों को मिला नया जीवन

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। मुख्यमंत्री के सात निश्चय पार्ट दो में शामिल महत्वाकांक्षी बाल हृदय योजना बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत कई बच्चों के दिल के छेद का ऑपरेशन करा कर नया जीवन प्रदान दिया गया है। इसी कड़ी में वैशाली से 92 बैच में फिर तीन बच्चे जिनके दिल में छेद है, उनको सर्जरी के लिए श्रीसत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद भेजा गया।

जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली से एंबुलेंस के माध्यम से पटना भेजा गया जहां से आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लाइट से अहमदाबाद भेजा जाएगा। वैशाली जिला से मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अंतर्गत अब तक 151 बच्चों की सफल सर्जरी के बाद फिर तीन बच्चे आदर्श कुमार लालगंज प्रखंड, दिविषा सिंह महुआ प्रखंड और तान्या कुमारी वैशाली प्रखंड से गुरुवार को अहमदाबाद सर्जरी हेतु डॉ. शाइस्ता डीइआईसी प्रबंधक सह समन्वयक आरबीएसके, सूचित कुमार डीडीए, शिप्रा सोनी जिला लेखापाल, अभिषेक कुमार फार्मासिस्ट आरबीएसके और श्रवण कुमार डीईओ की उपस्थिति में जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली से दो 102 एम्बुलेंस के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति पटना और फिर पटना एयरपोर्ट के लिए हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया गया।

असक्षम लोगों के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना वरदान : सिविल सर्जन सिविल सर्जन वैशाली ने बताया कि राज्य सरकार आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारणों से बच्चों का इलाज करने में असक्षम लोगों को जरूरी मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका उद्देश्य बच्चों को समय पर उचित इलाज उपलब्ध कराना है ताकि वे स्वस्थ होकर सम्मान जीवन जी सके।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जीरो से 18 साल तक के चर्म रोग, दंत, आंख, श्वसन संबंधी विकार जन्मजात विकलांगता, कटे होंठ और तालू सहित कई अन्य रोगों का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। आम लोगों में इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक होने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल न केवल बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास है बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को यह एहसास दिलाता है कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इलाज के लिए संघर्ष कर रहे परिवार के लिए योजना आशा की किरण जिला प्रबंधक वैशाली डॉ. कुमार मनोज ने बताया कि यह कदम उन परिवारों के लिए आशा की किरण है जो अपने बच्चों के इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचालित मुख्यमंत्री बाल ह्रदय योजना के तहत हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के निशुल्क इलाज का प्रावधान है। जिले में अब तक दर्जनों बच्चे इस योजना का लाभ उठाते हुए सामान जीवन जी रहे हैं।