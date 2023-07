Bihar: अब नहीं चलेगी टीचरों की लेटलतीफी, राज्य भर के शिक्षक 16 जुलाई से मोबाइल एप पर बनाएंगे हाजिरी

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश पर जिले के अधिकांश माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है। इसी महीने से सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाने भी लगे हैं। अब शिक्षक मोबाइल एप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार हुआ है।

Bihar Teacher Online Attendance: बिहार के शिक्षक 16 जुलाई से मोबाइल एप पर बनाएंगे हाजिरी

HighLights शिक्षकों को 15 जुलाई तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉग इन कर भरना होगा डिटेल्स बायोमेट्रिक सिस्टम से शिक्षकों के समय से पहुुंचने में सुधार हुआ है

हाजीपुर, जागरण संवाददाता। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से शुरू हो गई है। ऐसे में अब प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक मोबाइल एप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बता दें कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश पर जिले के अधिकांश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है। इसी महीने से सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाने भी लगे हैं। इसके कारण विद्यालयों में शिक्षकों के समय से पहुुंचने में कुछ सुधार हुआ है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान राजन कुमार गिरि ने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग कार्यालय के आदेश के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयों में ई-शिक्षा कोष एप पर शिक्षकों को उपस्थिति बनेगी। डीपीओ ने पत्र जारी कर सभी विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि 15 तारीख तक दिए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉग इन कर विद्यालय और शिक्षकों के आंकड़े भर लें। अब 16 जुलाई से सभी शिक्षकों को पोर्टल पर ही उपस्थिति बनानी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षकों को अस्थाई आईडी जारी किया गया है। यह शिक्षक उपस्थित में सुधार की कवायद है। ड्यूटी से गायब सात शिक्षकों का वेतन कटा इधर, शिक्षा विभाग शिक्षकों की लापरवाही पर सख्त हो गया है। गुरुवार को शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 750 सरकारी स्कूलों की जांच की गई। इस दौरान सात स्कूल के सात शिक्षक बगैर सूचना के गायब पाए गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी के एक दिनों का वेतन काटते हुए तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

