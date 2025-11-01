Language
    Bihar Chunav 2025: अम‍ित शाह ने की बिहार के सीएम की सराहना, बोले-नीतीश जी ने काफी मेहनत की है

    By Gangesh GunjanEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। अमित शाह ने बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार, विकास को गति देने और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए नीतीश कुमार के प्रयासों की सराहना की। नीतीश कुमार ने भी अमित शाह के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

    केंद्रीय गृह मंत्री अम‍ित शाह। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जहां पहली बार संसद की स्थापना हुई थी। लेकिन लालू-राबड़ी के शासनकाल में बिहार में जंगलराज हावी था। हत्या, लूट और अपहरण जैसी आपराधिक घटनाओं से प्रदेश रक्तरंजित हो गया था। नीतीश जी ने बीस साल की मेहनत से कानून-व्यवस्था सुधारी है। बिहार की जनता किसी भी हाल में जंगलराज की वापसी नहीं चाहती है। ये बातें शनिवार को शहर के अक्षयवट राय स्टेडियम आयोजित चुनावी सभा में वर्चुअल मोड में संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। खराब मौसम के कारण वे यहां आयोजित सभा में शामिल नहीं हो सके।

    केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत गोविंदपुर सिंघारा स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बाबा हरिहरनाथ, बाबा पातालेश्वरनाथ, बाबा बटेश्वरनाथ और रामचौड़ा मंदिर को प्रणाम करते हुए की। उन्होंने लोगों को कार्तिक पूर्णिमा तथा 9 नवंबर से शुरू हो रहे सोनपुर मेले की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हाजीपुर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के गरीब, पिछड़े और विशेषकर दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। 

    उन्होंने कहा कि राजद कहती है कि बिहार को नंबर वन बनाएंगे, लेकिन किस चीज में? क्या वे बिहार को अपराध, हत्या, लूट और फिरौती में नंबर वन बनाना चाहते हैं? यह इच्छा उनके मन में ही रह जाएगी, क्योंकि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को चुनने जा रही है।


    मोदी जी ने आंबेडकर का किया सम्मान 

    उन्होंने आरोप लगाया कि घमंडिया गठबंधन बाबा साहेब डा. भीम राव आंबेडकर के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि उन्हीं दलों ने उनका सबसे अधिक अपमान किया। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान देकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि एनडीए ने एक गरीब-दलित परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। प्रधानमंत्री  ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने याद दिलाया कि लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में रामरथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। अब सीतामढ़ी में 850 करोड़ रुपये की लागत से माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसका भूमि पूजन पूरा हो चुका है।


    चुन-चुन कर निकालेंगे घुसपैठियों को 


    केंद्रीय गृहमंत्री ने सवाल किया कि क्या बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए? उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए युवाओं की नौकरियों और गरीबों के हक पर डाका डालते हैं तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वे जितनी चाहें यात्राएं निकाल लें, लेकिन हम बिहार और देश से एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर बाहर करेंगे और मतदाता सूची से नाम हटाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि जंगलराज की वापसी किसी भी हाल में बिहार के लिए उचित नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बीस साल से एनडीए को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसे बनाए रखें। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मोदी जी और नीतीश जी को जीत का आशीर्वाद दें और एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताएं।