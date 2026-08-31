जागरण संवाददाता, हाजीपुर। महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए वर्षों पुराना रेलवे का सपना अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ गया है।

भगवानपुर-कर्पूरीग्राम वाया महुआ-ताजपुर करीब 60 किलोमीटर लंबी नई रेललाइन परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण पहल हुई है।

करीब 1,692 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वे को स्वीकार किए जाने के बाद अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

डीपीआर तैयार होने के बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। महुआ विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने महुआ की जनता से क्षेत्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का वादा किया था।

चुनाव जीतने के बाद इस दिशा में लगातार प्रयास किया गया। रेल परियोजना को मंजूरी मिलना उनके लिए केवल एक खबर नहीं, बल्कि जनता से किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वैशाली और समस्‍तीपुर के कई इलाकों को होगा लाभ उन्होंने कहा कि नई रेललाइन बनने से महुआ सहित वैशाली और समस्तीपुर के कई क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी।

व्यापारियों के लिए कारोबार का विस्तार आसान होगा। विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और आम यात्रियों को भी आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही रेल मंत्री से मुलाकात कर परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू कराने का आग्रह करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि महुआ के लोगों को रेलवे सुविधा का लाभ जल्द मिले। उन्होंने कहा कि महुआ की जनता से किया गया वादा उनके लिए संकल्प है।

हाजीपुर से समस्तीपुर की दूरी 105 से घटकर 57 किलोमीटर होगी प्रस्तावित रेललाइन भगवानपुर से शुरू होकर महुआ और ताजपुर होते हुए समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई करीब 60 किलोमीटर होगी। वर्तमान में हाजीपुर से समस्तीपुर जाने के लिए मुजफ्फरपुर होकर करीब 105 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। नई रेललाइन बनने के बाद यह दूरी घटकर करीब 57 किलोमीटर रह जाएगी। इससे यात्रियों के समय और दूरी दोनों की बचत होगी।

1,692 करोड़ की अनुमानित लागत, डीपीआर की तैयारी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1,692 करोड़ रुपये बताई जा रही है। रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वे को स्वीकार किए जाने के बाद अब डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। डीपीआर में रेललाइन के निर्माण, पुल-पुलियों, स्टेशन, भूमि अधिग्रहण और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा। इसके बाद परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पांच नए स्टेशन बनाने का प्रस्ताव करीब 60 किलोमीटर लंबी इस रेललाइन पर पांच नए स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें महुआ-जलालपुर, मुकुंदपुर, सुल्तानपुर हक, हरिहर और ताजपुर शामिल हैं। इसके अलावा भगवानपुर और कर्पूरीग्राम स्टेशनों के आधुनिकीकरण का भी प्रस्ताव है। इससे इन क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय स्तर पर रेल सेवा की सुविधा मिलने की उम्मीद है। सात बड़े पुल और 51 अंडरपास बनेंगे प्रस्तावित रेललाइन पर सात बड़े पुल और 51 अंडरपास बनाने की योजना है। ताजपुर में एनएच-28 पर रोड ओवरब्रिज (आरओबी) का भी निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना में पूरे रेलमार्ग पर समपार फाटक नहीं रखने और अंडरपास के माध्यम से सड़क यातायात को सुरक्षित रखने की योजना है। किसानों और कारोबारियों को मिलेगा बड़ा फायदा महुआ, ताजपुर, मोरवा और सरायरंजन क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में यहां से बड़ी मात्रा में सब्जियों को सड़क मार्ग से विभिन्न बाजारों तक भेजा जाता है। रेललाइन शुरू होने के बाद किसानों और व्यापारियों को पटना, हाजीपुर समेत अन्य बड़े बाजारों तक अपनी उपज पहुंचाने में सुविधा होगी। इससे परिवहन लागत और समय कम होने के साथ किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होने की उम्मीद है।

रेल संपर्क बढ़ने से क्षेत्र में नए व्यापारिक अवसर भी पैदा हो सकते हैं। बाजारों तक आसान पहुंच के कारण कृषि आधारित कारोबार, छोटे उद्योग और अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है।