बिहार के 'नेचर-वाइल्ड लाइफ सर्किट' में शामिल होगा बरैला अभयारण्य, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

संवाद सूत्र, जंदाहा। पातेपुर और जंदाहा प्रखंड में अवस्थित डाक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। कार्य पूर्ण होते ही यह झील राज्य के पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित हो जाएगी। इसी को लेकर डीएम वर्षा सिंह ने सोमवार को बरैला झील का व्यापक निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएम ने बरैला झील में बने वाच टावर से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित पक्षी मित्रों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना गया। स्थानीय मुखिया ने पक्षी मित्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता जताई। डीएम ने पक्षी मित्रों को प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

मौके पर मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने झील के आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने का अनुरोध भी किया। डीएम ने सभी वनरक्षियों को निर्देश दिया कि नियम के तहत सुबह और शाम क्षेत्र का भ्रमण कर प्रवासी पक्षियों की रक्षा सुनिश्चित करें।

डीएम ने कहा कि किसी भी वन्य प्राणी को पकड़ना, पालना, खरीदना, शिकार करना या उसके अंगों से बनी वस्तुओं का उपयोग करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 25 हजार रुपये तक जुर्माना और 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

वन रक्षी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्र में विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (आपदा), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जंदाहा एवं पातेपुर अंचलाधिकारी, पातेपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी के अलावा पर्यावरणविद् पंकज कुमार चौधरी एवं स्थानीय मुखिया कुंदन चौधरी आदि भी उपस्थित थे।

पहुंच पथ और संपर्क सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू निरीक्षण के दौरान बताया गया कि बरैला झील तक पहुंच पथ निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए 10 दिसंबर को भू-अर्जन सीमांकन के लिए जनसुनवाई निर्धारित की गई है। डीएम ने भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि रैयतों से आवेदन लेकर समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जाए।

साथ ही बरैला झील से मुख्य मार्ग तक संपर्क सड़क के लिए भी भूमि सीमांकन कर अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि झील में वर्तमान समय में गाद जमाव, इनलेट-आउटलेट के जाम होने और जल प्रबंधन के अभाव में पर्याप्त जलस्तर बनाए रखना कठिन हो गया है। सरकारी परियोजना पूर्ण होने के बाद वेटलैंड में पानी के प्रवाह को बढ़ाना और स्थायी रूप से बनाए रखना आसान हो जाएगा।

1625.34 हेक्टेयर क्षेत्र वाला है समृद्ध वेटलैंड डीएम ने बताया कि बरैला आर्द्रभूमि का कुल क्षेत्रफल 1625.34 हेक्टेयर है, जिसमें से 197.91 हेक्टेयर क्षेत्र को बिहार सरकार की अधिसूचना (28 जनवरी 1997) के तहत बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र 21 छोटे-छोटे पृथक खंडों में बंटा है।

यह झील और आसपास का क्षेत्र वनस्पति व जीव-जंतुओं की समृद्ध जैव विविधता का केंद्र है, जिसमें प्रवासी पक्षियों की 59 प्रजातियां, स्थानीय पक्षियों की 106 प्रजातियां, 16 पेड़ प्रजातियां, 11 झाड़ीदार प्रजातियां और बहुत कुछ शामिल है। यह आर्द्रभूमि पक्षी विज्ञान और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र है।

प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बरेला झील के विकास एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी। उनकी घोषणा के बाद इस क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है।

इस योजना पूर्ण होने के बाद बरैला झील न केवल बिहार के नेचर एवं वाइल्डलाइफ सर्किट में शामिल होगी, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्राकृतिक संसाधनों तथा पक्षियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।